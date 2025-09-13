Dożynki Prezydenckie 2025 - pierwsza dama zachwyciła wszystkich
We wrześniu 2025 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyły się Dożynki Prezydenckie – święto plonów, podczas którego rolnicy z całej Polski podziękowali za udane zbiory, a tradycyjne wieńce i ludowe obrzędy nadały uroczystości wyjątkowego, wspólnotowego charakteru.
W dniach 13–14 września 2025 r. odbędą się Dożynki Prezydenckie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. To doroczne wydarzenie będące jednym z najważniejszych świąt rolniczych w kalendarzu państwowym, które łączy szacunek dla pracy rolnika, celebrację lokalnej tradycji folkloru oraz podkreślenie znaczenia produkcji rolnej dla całego kraju.
Znaczenie i charakter obchodów
Dożynki mają głęboko zakorzenione miejsce w ludowej kulturze — są symbolem wdzięczności za trud całego roku pracy na roli i symbolizują obfitość plonów. To czas, w którym Prezydent RP spotyka się z reprezentantami różnych regionów, by celebrować różnorodność kulturową ziem polskich oraz by wyrazić uznanie i wsparcie dla społeczności wiejskiej.
Przeddzień Dożynek Prezydenckich przewidziano organizację Konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy o nagrodę Prezydenta RP. Wieńce te — bogato zdobione, ukazujące lokalny styl i bogactwo symboliki — od lat są jednym z najbarwniejszych elementów tych uroczystości.
Karol Nawrocki — Prezydent RP — przygotował specjalne przesłanie do organizatorów i uczestników tegorocznych Dożynek.
Marta Nawrocka cała na różowo
Na tegorocznych Dożynkach Prezydenckich nie zabrakło także akcentu modowego – Marta Nawrocka pojawiła się w eleganckim komplecie w odcieniach różu, który od razu przyciągnął uwagę gości i fotoreporterów. Jej stylizacja wniosła powiew świeżości i lekkości do tradycyjnego, ludowego klimatu wydarzenia, pokazując, że nowoczesność i klasyka mogą doskonale współgrać.
W różowej tonacji utrzymane były zarówno marynarka, jak i spodnie, a całość uzupełniały subtelne dodatki, które podkreślały kobiecy charakter kreacji. Dzięki temu jej obecność stała się jednym z najbardziej komentowanych elementów tegorocznego święta plonów.
