Sławosz Uznański-Wiśniewski 24 lipca wrócił do Polski po zakończonej misji kosmicznej. Astronauta spotkał się z premierem i wystąpił w mediach, opowiadając o przeżyciach, stresie rodziny i popularyzacji nauki. Od tego czasu nieustannie pojawia się w mediach i na konferencjach opowiada o locie w kosmos. Niedawno zaskoczył swoją przemową w Sejmie... Sławosz Uznański-Wiśniewski planuje zająć się polityką jak jego żona?

Misja Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i powrót na Ziemię

Od 25 czerwca do 15 lipca Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywał w przestrzeni kosmicznej. Jego powrót na Ziemię nastąpił na pokładzie kapsuły Dragon, która wodowała w Pacyfiku, u wybrzeży Kalifornii. Po wodowaniu astronauta trafił do Houston, gdzie rozpoczęły się pierwsze badania medyczne. Następnie udał się do Niemiec, aby w Niemieckim Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej przejść rehabilitację oraz kolejne testy zdrowotne.

Spotkanie z Donaldem Tuskiem i występy w mediach

24 lipca Sławosz Uznański-Wiśniewski wrócił do Polski. Na lotnisku powitała go żona Aleksandra Uznańska-Wiśniewska. Tego samego dnia astronauta spotkał się z premierem Donaldem Tuskiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Potem wystąpił w kilku stacjach telewizyjnych, gdzie dzielił się swoimi wrażeniami i emocjami z misji kosmicznej.

Ostatnio spore emocje wywołała przemowa Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego wprost z sejmowej mównicy. Na Instagramie napisał:

Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. Niech z sali plenarnej @sejmrp wyjdzie dziś nowa energia i marzenia sięgające gwiazd. - napisał Sławosz Uznański- Wiśniewski na Instagramie

Okazuje się, że Sławosz Uznański-Wiśniewski nie został politykiem, ale wystąpił podczas XXXI sesji Sejm Dzieci i Młodzieży i nie ukrywa, że to było dla niego duże wydarzenie:

To był niezwykły zaszczyt przemawiać podczas XXXI sesji Sejm Dzieci i Młodzieży. Dziękuję za zaproszenie. - dodał

Jesteście zaskoczeni pojawieniem się Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego w Sejmie?

