To jedna z wiadomości towarzyskich ostatniego weekendu - Karolina Małysz jest już mężatką. Przepiękna uroczystość odbyła się w sobotę 4 września, a kolejnego dnia nie obyło się również bez poprawin. Adam Małysz i Izabela Małysz wydali swoją jedyną córkę za mąż, więc nic dziwnego, że w tym dniu towarzyszyło im mnóstwo emocji i nawet sam skoczek uronił łzę wzruszenia!

Tuż po poprawinach, Adam Małysz i Izabela Małysz nie mieli zbyt wiele czasu na odpoczynek, ponieważ musieli od razu wyruszyć w drogę do Warszawy - w końcu żona naszego wspaniałego skoczka bierze udział w 12. edycji "Tańca z gwiazdami" i walczy o kryształową kulę u boku Stefano Terrazzino.

Po zakończeniu drugiego odcinka tanecznego show, mieliśmy okazję porozmawiać z Adamem Małyszem, który zdradził nam nieco więcej szczegółów na temat ślubu córki. To właśnie wtedy dowiedzieliśmy się, że tata Karoliny Małysz nie mógł powstrzymać łez wzruszenia, gdy jego jedyna córka brała ślub!

- Ja już miałem łzy w oczach jak jechaliśmy do kościoła. [...] Trzymałem się do końca, ale jak koleżanka Karoliny zaśpiewała w kościele, to już puściło - powiedział nam Adam Małysz.