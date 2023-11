2 z 6

Jak naprawdę nazywa się Taco Hemingway?

Taco Hemingway tak naprawdę nazywa się Filip Szcześniak. Artysta urodził się 29 lipca 1990 roku w Kairze. Jego tata pracował tam w firmie eksportowo-importowej. Gdy Filip miał dwa lata, jego rodzice podjęli decyzję o przeprowadzce do Chin. Taco Hemingway chodził tam najpierw do angielskiego, a później do chińskiego przedszkola. Podobno mały Filip miał spore problemy z nawiązywaniem znajomości z rówieśnikami, ponieważ dzieliła ich bariera językowa i kulturowa. W 1996 roku rodzina rapera przeprowadziła się do Warszawy.

