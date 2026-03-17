59-letni gwiazdor i jego o 24 lata młodsza partnerka ponownie zostaną rodzicami. "Wycelowaliśmy co do dnia"
Rafał Sonik i jego o 24 lata młodsza partnerka zaledwie pół roku temu powitali na świecie synka. We wtorkowym wydaniu programu "Pytanie na śniadanie" znany sportowiec przekazał kolejne radosne wieści. Para ponownie spodziewa się dziecka.
Rafał Sonik to przedsiębiorca i kierowca rajdowy, który zdobył sławę dzięki startom w Rajdzie Dakar, a w kategorii quadów nawet sięgnął po zwycięstwo. Prywatnie 59-latek wiedzie szczęśliwe życie ze sporo młodszą partnerką Izą, z którą w październiku powitał na świecie syna. Teraz okazuje się, że zakochani spodziewają się kolejnego dziecka i już za kilka miesięcy ich rodzina znów się powiększy.
Rafał Sonik niedawno został ojcem po raz drugi
Rafał Sonik to jeden z najsłynniejszych polskich kierowców rajdowych, zdobywca Rajdu Dakar w kategorii quadów, a jednocześnie doświadczony przedsiębiorca. Choć jego życie zawodowe pełne jest emocjonujących wyzwań i sukcesów sportowych, coraz większą rolę w jego codzienności odgrywa rodzina.
Prywatnie Rafał Sonik tworzy szczęśliwą rodzinę u boku młodszej o 24 lata partnerki Izy. W październiku 2025 roku zakochani powitali na świecie syna Radosława.
Zostałem po raz drugi Ojcem. Radosław. Radzio. Radość. Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego Syna - czystą, ogromną Radość! Ponowne Ojcostwo to dla mnie największe szczęście, najważniejsze wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar
Rafał Sonik przekazał radosne wieści
Rafał Sonik, znany polski przedsiębiorca i zwycięzca Rajdu Dakar, po raz kolejny przeżywa ogromną radość w życiu prywatnym. Sportowiec zasiadł ostatnio na kanapie programu "Pytanie na śniadanie", gdzie potwierdził, że jego rodzina wkrótce ponownie się powiększy.
Urodzi się w październiku, wycelowaliśmy co do dnia, urodziny będą mieli prawdopodobnie tego samego dnia albo w odstępie jednego dnia
Informację o ciąży partnerki Rafał Sonik ogłosił podczas rozmowy w śniadaniówce, w towarzystwie Michała Milowicza i Karola Strasburgera, a głównym tematem dyskusji było ojcostwo w dojrzałym wieku.
My jesteśmy tak zwane cienkie Bolki
Zobacz także:
- Wyszła na ściankę i pokazała ciążowy brzuszek. Wszyscy patrzyli tylko na nią
- Żona Marcina Gortata zachwyca sylwetką dwa miesiące po porodzie. "Dziś już mogę skakać"
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.