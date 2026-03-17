Rafał Sonik to przedsiębiorca i kierowca rajdowy, który zdobył sławę dzięki startom w Rajdzie Dakar, a w kategorii quadów nawet sięgnął po zwycięstwo. Prywatnie 59-latek wiedzie szczęśliwe życie ze sporo młodszą partnerką Izą, z którą w październiku powitał na świecie syna. Teraz okazuje się, że zakochani spodziewają się kolejnego dziecka i już za kilka miesięcy ich rodzina znów się powiększy.

Rafał Sonik niedawno został ojcem po raz drugi

Zostałem po raz drugi Ojcem. Radosław. Radzio. Radość. Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego Syna - czystą, ogromną Radość! Ponowne Ojcostwo to dla mnie największe szczęście, najważniejsze wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar mówił po narodzinach drugiego syna.

Rafał Sonik przekazał radosne wieści

Rafał Sonik, znany polski przedsiębiorca i zwycięzca Rajdu Dakar, po raz kolejny przeżywa ogromną radość w życiu prywatnym. Sportowiec zasiadł ostatnio na kanapie programu "Pytanie na śniadanie", gdzie potwierdził, że jego rodzina wkrótce ponownie się powiększy.

Urodzi się w październiku, wycelowaliśmy co do dnia, urodziny będą mieli prawdopodobnie tego samego dnia albo w odstępie jednego dnia ujawnił w śniadaniówce.

Informację o ciąży partnerki Rafał Sonik ogłosił podczas rozmowy w śniadaniówce, w towarzystwie Michała Milowicza i Karola Strasburgera, a głównym tematem dyskusji było ojcostwo w dojrzałym wieku.

My jesteśmy tak zwane cienkie Bolki skomentował Strasburger.

Zobacz także: