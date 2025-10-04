Rafał Sonik – znany sportowiec, przedsiębiorca i zwycięzca Rajdu Dakar – przekazał za pośrednictwem Facebooka, że urodził się jego drugi syn. Chłopiec otrzymał imię Radosław. Sonik wyznał, że rodzina daje mu dziś najwięcej radości i poczucie spełnienia.

Reklama

Zostałem po raz drugi ojcem. Radosław. Radzio. Radość. Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego syna – czystą, ogromną Radość! – napisał. Opublikował również zdjęcia z nową partnerką Izą i ich synkiem.

Nowe życie u boku Izy. Rafał Sonik tworzy rodzinę od nowa

Rafał Sonik zdradził, że z obecną partnerką Izą spotkał się po raz pierwszy latem 2022 r. Początkowo łączyła ich przyjaźń, jednak z czasem przerodziła się ona w miłość. Para od trzech lat buduje wspólne życie i właśnie przywitała na świecie syna Radosława.

Nie moglibyśmy wybrać lepszego imienia, bo właśnie to czujemy, patrząc na naszego Syna – czystą, ogromną Radość! Ponowne Ojcostwo to dla mnie największe szczęście, najważniejsze wyzwanie i jednocześnie najpiękniejszy dar. A wcześniej… życie wyglądało zupełnie inaczej. Wiosną 2022 roku zostałem brutalnie uświadomiony, że mimo prawie dwóch lat wszelkich wysiłków nasza Rodzina się nie utrzyma. To była największa porażka mojego życia, bolesna, zostawiająca głęboki ślad. Drogi moje i Karoliny - mojej byłej Narzeczonej - definitywnie się rozeszły. Nie mówiliśmy o tym publicznie. Ja ze względu na dobro Gniewka i Dzieci. - wyjawił Sonik.

Od trzech lat idziemy razem przez życie. Iza jest cudowną, czułą i pełną uroku kobietą, a teraz także mamą Radzia. To była najpiękniejsza ciąża, jakiej doświadczyłem, pełna bliskości, wzruszeń i spokoju - dodał.

Sportowiec wyjawił, że narodziny Radosława były też spełnieniem marzenia jego starszego syna.

Pomysł powiększenia Rodziny zachwycił Gniewka. Kiedy odzyskał poczucie bezpieczeństwa, zaczął marzyć o Bracie albo Siostrze. Dlatego dziś szczególnie wzrusza mnie myśl, że już za chwilę spotka swojego Brata - Radzia – przekazał.

Reklama

Zobacz także: Aktorka z "Na Wspólnej" jest w ciąży. Posypały się gratulacje