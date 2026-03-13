Żaneta Gortat-Stanisławska zaledwie dwa miesiące temu powitała na świecie swoje dziecko, a już może pochwalić się świetną formą. Żona znanego sportowca zaprezentowała na Instagramie swoją sylwetkę, która wzbudziła zachwyt internautów i z pewnością mogłaby być inspiracją dla wielu młodych mam. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

Żaneta i Marcin Gortat zostali rodzicami

W połowie stycznia 2026 roku Marcin Gortat i jego żona ogłosili radosną nowinę - na świat przyszedł ich synek, Marcin Gortat Junior. Szczególne chwile uwiecznili w mediach społecznościowych, publikując wzruszające, czarno‑białe zdjęcie maleńkich dłoni, które błyskawicznie zdobyło sympatię internautów. Fani natychmiast posypali się gratulacjami i życzeniami zdrowia dla całej rodziny.

Oczekiwanie na narodziny syna rozpoczęło się już w sierpniu 2025 roku, kiedy para podzieliła się w sieci informacją o ciąży i pokazała pierwsze ujęcia z rosnącym brzuszkiem. Dla byłego koszykarza to pierwsze własne dziecko, natomiast Żaneta ma także nastoletnią córkę z poprzedniego związku. W mediach nie brakowało wzruszających wpisów od Marcina, który otwarcie mówił o swojej ogromnej radości z powiększenia rodziny i spełnieniu w roli ojca.

Żaneta Gortat-Stanisławska pokazała formę po ciąży

Żaneta Gortat-Stanisławska zaledwie dwa miesiące po narodzinach syna po raz pierwszy zaprezentowała swoją sylwetkę po ciąży. Jej figura wygląda imponująco - smukła talia i jędrne ciało pokazują, że młoda mama szybko wróciła do formy, łącząc opiekę nad noworodkiem z dbaniem o kondycję i zdrowy styl życia.

W ciąży ćwiczyłam siłowo, regularnie. Kardio zostało zawieszone, dziś już mogę skakać. napisała.

