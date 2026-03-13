Żona Marcina Gortata zachwyca sylwetką dwa miesiące po porodzie. "Dziś już mogę skakać"
18. stycznia Marcin Gortat i jego żona Żaneta zostali rodzicami, o czym poinformowali fanów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Syn koszykarza otrzymał imię Marcin Junior i całkowicie odmienił życie małżeństwa. Teraz świeżo upieczona mama pochwaliła się na Instagramie zgrabną sylwetką.
Żaneta Gortat-Stanisławska zaledwie dwa miesiące temu powitała na świecie swoje dziecko, a już może pochwalić się świetną formą. Żona znanego sportowca zaprezentowała na Instagramie swoją sylwetkę, która wzbudziła zachwyt internautów i z pewnością mogłaby być inspiracją dla wielu młodych mam. Zobaczcie, jak dziś wygląda.
Żaneta i Marcin Gortat zostali rodzicami
W połowie stycznia 2026 roku Marcin Gortat i jego żona ogłosili radosną nowinę - na świat przyszedł ich synek, Marcin Gortat Junior. Szczególne chwile uwiecznili w mediach społecznościowych, publikując wzruszające, czarno‑białe zdjęcie maleńkich dłoni, które błyskawicznie zdobyło sympatię internautów. Fani natychmiast posypali się gratulacjami i życzeniami zdrowia dla całej rodziny.
Oczekiwanie na narodziny syna rozpoczęło się już w sierpniu 2025 roku, kiedy para podzieliła się w sieci informacją o ciąży i pokazała pierwsze ujęcia z rosnącym brzuszkiem. Dla byłego koszykarza to pierwsze własne dziecko, natomiast Żaneta ma także nastoletnią córkę z poprzedniego związku. W mediach nie brakowało wzruszających wpisów od Marcina, który otwarcie mówił o swojej ogromnej radości z powiększenia rodziny i spełnieniu w roli ojca.
Żaneta Gortat-Stanisławska pokazała formę po ciąży
Żaneta Gortat-Stanisławska zaledwie dwa miesiące po narodzinach syna po raz pierwszy zaprezentowała swoją sylwetkę po ciąży. Jej figura wygląda imponująco - smukła talia i jędrne ciało pokazują, że młoda mama szybko wróciła do formy, łącząc opiekę nad noworodkiem z dbaniem o kondycję i zdrowy styl życia.
W ciąży ćwiczyłam siłowo, regularnie. Kardio zostało zawieszone, dziś już mogę skakać.
Zobacz także: