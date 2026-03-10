Ellie Goulding znów ma powód do świętowania. Popularna piosenkarka powitała na świecie drugie dziecko i poinformowała o tym w mediach społecznościowych. Artystka nie tylko ogłosiła narodziny malucha, ale również zdradziła jego płeć, czym wywołała falę gratulacji od fanów z całego świata. Dla gwiazdy to kolejny ważny moment w życiu prywatnym, które w ostatnich latach przeszło sporo zmian.

Ellie Goulding urodziła

Ellie Goulding przekazała fanom radosną wiadomość o narodzinach dziecka za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wokalistka poinformowała, że na świecie pojawiło się jej drugie dziecko - dziewczynka. Pod wpisem szybko pojawiły się setki komentarzy z gratulacjami od fanów oraz znajomych z branży muzycznej. Gwiazda znana z takich hitów jak „Love Me Like You Do” czy „Burn” nie kryła wzruszenia. W krótkiej wiadomości podziękowała za wsparcie i zaznaczyła, że zarówno ona, jak i dziecko czują się dobrze.

Nowo narodzona dziewczynka jest pierwszym dzieckiem Ellie Goulding i jej obecnego partnera. Para od pewnego czasu tworzy związek, jednak stara się chronić prywatność i rzadko dzieli się szczegółami życia osobistego w mediach. Narodziny dziecka to dla wokalistki szczególny moment, zwłaszcza że w ostatnich latach w jej życiu prywatnym sporo się zmieniło. Mimo medialnego zainteresowania gwiazda stara się zachować równowagę między karierą a życiem rodzinnym.

Instagram@@elliegoulding

Ellie Goulding jest już mamą syna

To nie pierwsze dziecko artystki. W 2021 roku Ellie Goulding została mamą syna Arthura, którego doczekała się z byłym mężem Casparem Joplingiem. Po rozstaniu para nadal utrzymuje dobre relacje i wspólnie opiekuje się chłopcem. Jak zdradzała wcześniej wokalistka w wywiadach, macierzyństwo bardzo zmieniło jej podejście do życia i pracy. Goulding podkreślała, że narodziny syna nauczyły ją lepiej zarządzać czasem i doceniać chwile spędzane z rodziną.

Narodziny drugiego dziecka otwierają dla Ellie Goulding nowy rozdział. Artystka wciąż rozwija karierę muzyczną, jednocześnie skupiając się na życiu rodzinnym. Fani nie mają wątpliwości, że przed gwiazdą wyjątkowy czas. Pod jej wpisem pojawiły się tysiące gratulacji i życzeń zdrowia dla całej rodziny.

Zobacz także: