Andziaks to jedna z najpopularniejszych polskich influencerek. Na początku stycznia 2026 roku wraz z mężem Luką zostali rodzicami po raz drugi, witając na świecie syna Franco. Nowy członek rodziny szybko zyskał spore zainteresowanie wśród fanów. Teraz do sieci trafiło najnowsze zdjęcie synka Andziaks. Okazuje się, że influencerka i jej rodzina mają teraz powody do świętowania.

Andziaks ogłosiła radosne wieści. Jej syn skończył 2 miesiące

Narodziny syna Andziaks odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Fani przez długi czas z niecierpliwością czekali na wiadomość, jakie imię dla syna wybrała influencerka i jej mąż. Dopiero w połowie lutego wszystko stało się jasne, a Andziaks i Luka w końcu zdradzili imię synka.

Od narodzin drugiej pociechy Andziaks i Luki minęły właśnie dwa miesiące, o czym rodzice poinformowali z dumą. Na Instagramie zamieścili krótki wpis oraz urocze zdjęcie swojego syna w stroju Kaczora Donalda.

Franco. 2 miesiące ogłosiła na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. Fani nie szczędzili komplementów.

Nic słodszego dziś nie zobaczę czytamy w komentarzach.

Przepiękny ten Wasz synuś!! napisała Lil Masti.

Urocze zdjęcie synka Andziaks znajdziecie poniżej.

Andziaks wraz z rodziną wyleciała do Dubaju. To pierwszy wyjazd Franco

Niedawno Andziaks i Luka poinformowali fanów o swoim wyjeździe do Dubaju. Ku zaskoczeniu wielu, zdecydowali się zabrać w pierwszą podróż swojego malutkiego synka Franco. Opinie internautów były podzielone - niektórzy zarzucali influencerom brak odpowiedzialności, podczas gdy inni wyrażali w komentarzach spory entuzjazm z powodu tej wiadomości.

Andziaks z rodziną przebywa w jednym z dubajskich hoteli i mimo doniesień o napięciach na Bliskim Wschodzie influencerka podkreśla, że życie toczy się tam całkowicie normalnie.

Dzisiaj wstaliśmy, poszliśmy na basen i jest faktycznie powiedzmy, że 'normalnie'. Jeszcze nic nie słyszeliśmy. Wiem, że w innych częściach Dubaju ludzie słyszeli jakieś wybuchy, ale u nas tutaj jest póki co spokojnie i nic nie słychać. Mam nadzieję, że tak zostanie i że jak najszybciej ta cała sytuacja się zakończy wyznała na Instagramie.

