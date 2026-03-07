Aniela Woźniakowska, szerzej znana jako Lil Masti, właśnie po raz drugi została mamą! Informację tę przekazała sama influencerka za pośrednictwem mediów społecznościowych. Fani nie mogli uwierzyć, że długo wyczekiwany moment nadszedł aż trzy tygodnie przed wyznaczonym terminem. Zdjęcie, które Lil Masti opublikowała prosto ze szpitala, natychmiast obiegło Internet i wywołało lawinę komentarzy.

Lil Masti urodziła trzy tygodnie przed terminem. Pochwaliła się zdjęciem synka

Lil Masti podzieliła się z fanami niezwykle osobistym wyznaniem - jej synek Hektor Woźniakowski urodził się 3 marca 2026 roku, aż trzy tygodnie przed wyznaczoną datą porodu. Influencerka nie kryła wzruszenia. Za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała nie tylko intymną sesję z nowo narodzonym chłopcem, ale także podzieliła się szczegółami tej wyjątkowej chwili.

Spełniło się moje marzenie - urodziłam siłami natury! To było nie tylko bolesne, ale i niesamowicie piękne doświadczenie. Ból, który odczuwałam, był tak intensywny, że wydawało się, jakby moje ciało miało się rozerwać. Ale każda sekunda tej walki była tego warta napisała na Instagramie.

Hektor Woźniakowski przyszedł na świat jako zdrowy i silny chłopiec. Lil Masti z dumą podkreśliła, że jej synek otrzymał maksymalną liczbę punktów w skali Apgar - 10 na 10. Dla świeżo upieczonej mamy to ogromny powód do radości i ulgi po wyczerpującym porodzie. Warto przypomnieć, że nie tak dawno Lil Masti pokazała zdjęcia ze szpitala.

Owocem tej drogi jest cudowny, zdrowy i silny Hektor. 10 na 10 punktów w skali Apgar — to dla mnie największy powód do dumy! Co więcej, nasz mały bohater postanowił przyjść na świat trzy tygodnie przed terminem, pokazując, jak bardzo chciał być z nami wyjaśniła celebrytka.

Lil Masti została mamą po raz drugi. Cały czas może liczyć na wsparcie męża

To już drugie dziecko Lil Masti. Jej córka Aria przyszła na świat 24 sierpnia 2023 roku i ma obecnie dwa lata. Influencerka wyznała, że pierwszy poród był dla niej wyjątkowo trudny i emocjonalny. Na szczęście mogła liczyć na swojego męża, Tomka, który był przy niej podczas cesarskiego cięcia i cały czas ją wspierał, zachowując spokój nawet w najtrudniejszych chwilach.

Tomek był ze mną cały czas podczas porodu, przy tych lepszych i gorszych chwilach. Cały czas o mnie dbał, wspierał i zachowywał przy tym ogromny spokój. Gdy dowiedzieliśmy się, że konieczne jest zrobienie natychmiastowego cięcia cesarskiego, spanikowałam, a on dalej zachowywał spokój, powtarzając mi, że wszystko będzie dobrze wspominała.

