Kamil Durczok trafił na tapetę za sprawą głośnej publikacji "Wprost". Wczoraj streściliśmy artykuł, w którym pojawił się temat "białego proszku", zoofilii, filmów pornograficznych i zabawek erotycznych. Redakcja na czterech stronach opublikowała zdjęcia zawartości walizek, w których znajdowały się notatki redaktora naczelnego "Faktów TVN". Sam zainteresowany szybko skomentował całą aferę podważając autentyczność informacji krążących w mediach.

Sprawa toczy się dalej, a tymczasem w internecie można zobaczyć stare wywiady z Kamilem Durczokiem. Najświeższy, w którym poruszono wątki z życia prywatnego, to ten z lipca 2013 roku, którego dziennikarz udzielił w programie "20m2 Łukasza".

Jeśli na coś w życiu nie mogę narzekać, to na nadmiar prywatności, więc te pasje staram się trzymać, i to życie prywatne dla tych najbliższych osób i przyjaciół i rodziny trochę, także mniej chętnie, niż kiedyś o nich opowiadam. (...) To jest balansowanie na granicy. Bo z jednej strony ja też szanuję prawo fanów nie wiem jakiegoś aktora czy aktorki do tego, żeby wiedzieli coś więcej o tym kimś, niż role, które ten ktoś odgrywa. Ale z drugiej strony trzeba sobie umieć wytyczyć wydaje mi się dość precyzyjnie granicę, poza którą jest tylko moje. Tabloidy tę granice nieustannie przesuwają, ale jestem daleki od krytykowania tabloidów w czambuł, bo te granicę tez przesuwają sami celebryci, same osoby publiczne - zapraszając telewizję do domu, pokazując tu jest moja szafa, tu jest mój... a potem skarżąc się na to, że pod domem czatują paparazzi i robią zdjęcia