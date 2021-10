2-miesięczna córka Rafała Maślaka trafiła do szpitala. Gwiazdor zszokowany warunkami w placówce

Rafał Maślak i Kamila Nicpoń wrócili do siebie! Taka informacja pojawiła na Facebooku modela. Od kilkunastu dni Rafał Maślak bardzo przeżywał swoje rozstanie z ukochaną. Odkąd para rozstała się, a na profilu Maślaka pojawił się poruszający wpis walentynkowy wpis o utraconej miłości, wszyscy zastanawiali się, czy ta piękna para jeszcze się zejdzie. Na szczęście, Mister Polski 2014 postanowił walczyć o serce swojej ukochanej. To właśnie Kamila miała podjąć decyzję o rozstaniu i wyprowadzce od Rafała. Rafał Maślak i Kamila Nicpoń znów są razem W kolejnych postach, model podkreślał, że o prawdziwą miłość należy zabiegać bez względu na wszystko. I udało się! Na profilu Rafała Maślaka pojawiło się jego intymne zdjęcie z ukochaną Kamilą Nicpoń. Widzimy na nim zakochaną parę w czułych objęciach. Do fotki dołączony został wzruszający wpis: Prawdziwa miłość nie jest łatwa, ale trzeba o nią walczyć, bo raz znalezionej, nie da się zastąpić żadną inną... Szczęście, uśmiech i radość życia - wszystko to wróciło razem z nią - napisał model na swoim facebookowym profilu. Wczoraj wieczorem Rafał i jego dziewczyna pojawili się wspólne na oscarowej imprezie. Zatem można uznać, że oficjalnie wrócili do siebie. Gratulujemy Rafałowi wytrwałości i odzyskania ukochanej! Zobacz też: Rafał Maślak jest prawdziwym szczęściarzem. Po rozstaniu z Kamilą Nicpoń pociesza go inna piękna kobieta. Kto to taki? Rafał Maślak poinformował o powrocie do Kamili Nicpoń na Facebooku. Para pojawiła się wspólnie na imprezie oscarowej. Zakochani nie szczędzili sobie czułości.