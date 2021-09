Wózek córki Rafała Maślaka to limuzyna. Jest droższy niż ten, który Lewandowscy wybrali dla Laury

Anna Lewandowska pokazała kolejny wózek małej Laury. Trenerka nie ograniczyła się tylko do jednego modelu dla ukochanej córeczki. Dziewczynka posiada ich już... trzy! Ten najnowszy kosztuje ponad pięć tysięcy złotych. Ponownie jest to model Cybexa - ulubionej filmy z wózkami wielu znanych mam. Jaki konkretnie? Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała wózek małej Laury! Znamy markę i zawrotną cenę! Anna Lewandowska pokazała kolejny wózek Laury. Kosztuje ponad 5 tysięcy złotych Anna Lewandowska i Robert Lewandowski mają wiele luksusowych modeli wózków dla córek. Właśnie pochwalili się kolejnym modelem pojazdu dla małej Laury. Jest to model z ich ulubionej marki wózków. Chodzi o Cybex Priam 2.0. - tym razem w granatowym kolorze. Trzeba za niego zapłacić prawie 5400 zł i to jest najtańszy wózek, jakie zaprezentowali do tej pory. Oprócz granatowego wózka posiadają jeszcze kilka innych modeli Cybexów, m. in. Cybex Spring Blossom Light. Zestaw 3w1 w cenie ponad 8,5 tysiąca złotych plus fotelik samochodowy do kompletu warty prawie 1500 zł, a także szary Cybex Koi Crystal Lized warty ok. 7700 zł. Który z nich wam się podoba najbardziej? Są warte swoich cen? Zobacz także: Fotelik samochodowy w kwiaty córki Ani Lewandowskiej to hit! Znamy markę i cenę Anna Lewandowska pokazała kolejny wózek Laury. To model Cybex Priam 2.0. i kosztuje niecałe 5400 zł Tak właśnie prezentuje się w całej okazałości. Anna Lewandowska ma również wózek Cybex Spring Blossom Light. Zestaw 3w1 w kwiatowy wzór może kosztować aż ponad 8,5 tysiąca złotych. Trenerka do kompletu ma również fotelik samochodowy warty prawie 1500 zł. Tak właśnie wygląda...