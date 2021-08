Rafał Maślak po raz drugi został ojcem! Pokazał piękne zdjęcie maleństwa

Rafał Maślak przekazał swoim fanom radosną wiadomość. Okazuje się, że jego żona urodziła drugie dziecko! Para, która ma już synka Maksymiliana, teraz doczekała się córeczki. Dziewczynka otrzymała piękne imię Michalina. Dumny tata pokazał w sieci piękne zdjęcie z synem i córką i opublikował wzruszający wpis, w którym wspomina narodziny drugiego dziecka.

Rafał Maślak już od wielu lat tworzy szczęśliwy związek ze swoją żoną Kamilą. Para wzięła ślub w sierpniu 2018 roku, a wiosną 2019 roku na świecie pojawił się ich syn Maksymilian. Dziś chłopczyk ma już ponad dwa latka i właśnie został starszym bratem.

Rafał Maślak zdradził swoim fanom, że jego żona i córeczka wróciły już domu. Szczęśliwy ojciec opublikował w sieci wpis w którym zdradził, że niestety nie mógł uczestniczyć w narodzinach córeczki. Przystojny model nie ukrywa, że mocno to przeżył.

Wreszcie razem❤️

To był stresujący tydzień. Kiedy nadszedł czas, zawiozłem Kamilę z samego rana do szpitala, niestety nie mogłem wejść do środka, musiałem wrócić do domu. Chwilę później dostałem od żony sms, że zaczęli przygotowywać do zabiegu. Byłem sam w domu, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. Pojechałem skołowany na siłownie, zacząłem rzucać ciężarami, nie mogąc nawet doliczyć do dziesięciu. Po kilku godzinach zacząłem się mocno martwić i wkurzać, że nie mam żadnego wpływu i wiedzy na to co się dzieje. Wracając do domu dostałem od Kamili zdjęcie na którym pierwszy raz zobaczyłem swoją córeczkę. Od razu zadzwoniłem! Kiedy odebrała, nie wytrzymałem, rozpłakałem się jak dziecko. Wszystkie emocje zeszły, zamieniły się w jedno wielkie szczęście. Na pierwsze odwiedziny musiałem poczekać jeszcze dobę, wtedy pierwszy raz dotknąłem i przytuliłem Michasie… Dziękuje moja bohaterko @maslak_kamila ❤️‍🔥 Witaj na świecie córeczko❤️. #rodzinkawkomplecie- napisał Rafał Maślak.