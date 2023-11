Trzy suknie ślubne, dwa garnitury, 180 gości i huczna zabawa do rana. Znamy szczegóły wesela Mistera Polski! Przez pięć lat byli parą, teraz zostali małżeństwem. Rafał Maślak i Kamila Nicpoń powiedzieli sobie „tak” w trakcie uroczystości, której termin do ostatnich chwil był utrzymywany w tajemnicy. Goście zostali zaproszeni na ceremonię 14 sierpnia do kościółka parafialnego w Kamienicy pod Warszawą, a potem przenieśli się do pałacu w Zdunowie. Muzyczną niespodziankę młodej parze zrobił Mateusz Ziółko, a swoim spontanicznym duetem porwały gości do zabawy Julia Wieniawa i Agnieszka Włodarczyk.

Reklama

180 weselników bawiło się do białego rana, a następnego większość przyszła na tzw. poprawiny. Teraz państwo młodzi zastanawiają się nad kierunkiem podróży poślubnej. Oboje marzą o jakimś pięknym miejscu w Azji. Ale bilety kupią dopiero zimą!

ZOBACZ: Żona Maślaka zapłaciła fortunę za suknię ślubną! WIEMY, ile kosztowała!

Zdjęcia wykonała Magdalena Piechota.

arch pryw

arch pryw

Reklama