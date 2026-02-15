W sobotę podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan – Cortina 2026 Kacper Tomasiak zapisał się w historii polskiego sportu. Skoczek wywalczył brązowy medal na dużej skoczni (HS 140) w Predazzo, stając się jednym z nielicznych Polaków, którzy indywidualnie stanęli na olimpijskim podium. Jego wyczyn zaskoczył nie tylko kibiców, ale także prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, Adama Małysza.

Kacper Tomasiak sięgnął po drugi medal na zimowych igrzyskach olimpijskich. Wywalczył brąz

Tomasiak rozpoczął konkurs od skoku na 133 metry, który dał mu czwarte miejsce po pierwszej serii. Atmosfera wśród polskiej ekipy była napięta – medale wydawały się bardzo odległe. Jednak w drugiej próbie Tomasiak pokazał prawdziwy charakter, skacząc aż 138,5 metra. Dzięki temu awansował na trzecie miejsce i zapewnił sobie miejsce na podium. Zawody wygrał Słoweniec Domen Prevc, a srebrny medal zdobył Japończyk Ren Nikaido.

Brąz na dużej skoczni to już drugi medal, który Kacper Tomasiak zdobył na igrzyskach Mediolan – Cortina 2026. Wcześniej sięgnął po srebro na normalnej skoczni. Dzięki tym wynikom dołączył do grona polskich legend, takich jak Wojciech Fortuna, Adam Małysz, Kamil Stoch czy Dawid Kubacki. Tomasiak jest piątym Polakiem, który zdobył indywidualny medal olimpijski w skokach narciarskich.

Adam Małysz nie krył szoku i wzruszenia po sukcesie Tomasiaka

Po zakończeniu konkursu Adam Małysz w rozmowie z Eurosportem nie potrafił ukryć emocji. Legenda skoków narciarskich nie mogła znaleźć słów, by opisać sukces 19-leniego podopiecznego. W pewnym momencie Małysz był też wyraźnie wzruszony. Za sprawą Kacpra Tomasiaka przeżył coś niezwykłego w walentynkowy wieczór.

O Jezu, ja jestem po prostu w szoku. Szczerze powiem, bo nie da się tego inaczej opisać powiedział Małysz zaraz po sukcesie Tomasiaka na antenie Eurosport.

Kacper już wczoraj zaczął lepiej skakać. (...) Jak dzisiaj zobaczyłem, że był trzeci w próbnej, to mówię: „kurcze, jest szansa!”. I stało się. Po prostu wywalczył to po raz drugi. Tego się nie da opisać. Pisze historię, jest niesamowity. Brak mi słów. Jechaliśmy tu na pewno nie jako faworyci, a zdobyliśmy dwa medale dodał.

W kolejnej rozmowie prezes związku nie ukrywał, że po Tomasiaku można spodziewać się wszystkiego. Dodał, że po olimpijskim zamieszaniu 19-letni skoczek powinien trochę odpocząć i oderwać się od medialnego szumu.

Kacper jest nieobliczalny. Patrząc, że nie ma żadnej presji siedząc na górze, to wróżymy mu na pewno bardzo dużą karierę. (...) Teraz do końca sezonu na pewno przyda mu się trochę spokoju. Natomiast jest chłopak naprawdę niesamowity stwierdził Małysz.

