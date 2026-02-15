Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos po sukcesie Tomasiaka. Wymowny wpis

Kacper Tomasiak po raz drugi podczas XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich zapewnił Polsce medal. 19-letni skoczek narciarski najpierw wywalczył tytuł wicemistrza na skoczni normalnej, a teraz znów stanął na podium, tym razem na najniższym stopniu, podczas rywalizacji na dużej skoczni. Osiągnięcie to zostało uznane za wielką sensację i natychmiast rozgrzało emocje kibiców oraz najważniejszych osób w państwie.

Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos po sukcesie Kacpra Tomasiaka. Euforia

Chwilę po zakończeniu konkursu Prezydent RP Karol Nawrocki zareagował na historyczny wyczyn młodego Polaka. Słowa głowy państwa błyskawicznie dotarły do zawodnika i jego otoczenia, podkreślając rangę sukcesu i budując jeszcze większą dumę narodową z wyczynu 19-latka.

Kolejny sukces Polaków, kolejny sukces Kacpra Tomasiaka na igrzyskach! Kacper — jesteś wielki! napisał prezydent RP w mediach społecznościowych.

Kacper Tomasiak dobył srebro i brąz na zimowych igrzyskach olimpijskich. Polska ma trzy medale

Historia skoku po raz kolejny się powtórzyła. Kacper Tomasiak ponownie atakował z czwartej pozycji po pierwszej serii i znów wykorzystał słabszą próbę Kristoffera Eriksena Sundala, który ostatecznie stracił miejsce na podium. Dzięki bardzo dobrej drugiej próbie to właśnie Tomasiak stanął na trzecim stopniu podium, dopisując do swojego dorobku drugi olimpijski medal podczas jednej imprezy.

Wyczyn Kacpra Tomasiaka zapewnił Polsce trzeci medal na XXV Zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Oprócz młodego skoczka, na podium w tej samej konkurencji stanął również Władimir Semirunnij. Dla polskich kibiców jest to powód do ogromnej radości i dumy, a także jasny sygnał, że polskie skoki narciarskie mają nową gwiazdę światowego formatu.

Warto przypomnieć, że 19-letni olimpijczyk wróci do Polski jako milioner. Zdobycie dwóch medali na sportowej imprezie wiąże się z astronomicznymi nagrodami finansowymi, a także premiami.

Kacper Tomasiak wystąpi w konkursie duetów

To nie koniec emocji związanych z udziałem Kacpra Tomasiaka w igrzyskach. Już 16 lutego o godzinie 19.00 odbędzie się konkurs duetów na dużej skoczni. Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji, kto wystąpi u boku Tomasiaka – pod uwagę brani są Paweł Wąsek lub żegnający się z igrzyskami Kamil Stoch. Faktem jest, że w ostatnich zawodach lepiej spisał się młodszy z Polaków, co stawia go w roli faworyta do liderowania drużynie w zbliżającej się rywalizacji.

Jednym z najbardziej emocjonujących momentów konkursu było wyprzedzenie przez Tomasiaka Kristoffera Eriksena Sundala w decydującej serii. To właśnie słabszy drugi skok Norwega pozwolił polskiemu skoczkowi na awans na podium i przypieczętowanie drugiego medalu. Media podkreślają, jak wielki zawód spotkał norweską ekipę i jak ogromny sukces osiągnął Kacper Tomasiak wbrew wszelkim przewidywaniom.

