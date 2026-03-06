Pierwszy odcinek "Must Be The Music" rozpoczął najnowszą edycję z przytupem. Uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki poziom, niezależnie od wieku. Furorę wśród jurorów i publiczności zrobiła Laura Moscal. Ten występ przejdzie do historii programu.

Laura Moscal w "Must Be The Music"

Najnowsza edycja "Must Be The Music" od samego początku prezentuje na scenie prawdziwe talenty. Serca jurorów skradła Laura pochodząca z Wilna, która wykonała utwór "Can’t Hold Us". Młoda wokalistka nie tylko świetnie zaśpiewała piosenkę, ale także zaprezentowała energiczną choreografię. Publiczność była zachwycona jej występem.

Laura Moskal prosto z Wilna porusza serca swoim śpiewem, a raczej... rapem. Była moc w Can't Hold Us? Jurorzy chyba twierdzą, że TAK napisała produkcja.

Jurorzy jednogłośnie przyznali jej cztery razy „tak”. Nie zabrakło również licznych komplementów pod jej adresem.

Ja autentycznie od pierwszego wersu byłem rozbity. Szczerze? Nie odstajesz na ten moment, jeśli chodzi o technikę od tego, co w Polsce jest na topie playlist, jeśli chodzi o damski rap skomentował jej występ Miuosh.

10-letnia raperka zachwyciła w "Must be the music"

Pod opublikowanym fragmentem występu Laury na oficjalnym profilu "Must Be The Music" pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych internautów. Fani wprost pisali, że to właśnie ten występ spodobał im się najbardziej. Młoda wokalistka zyskała sobie sporą szerzę fanów już po pierwszym odcinku muzycznego show.

Aż miałem ciarki rozwaliła system

Ta dziewczynka rozniosła scenę

Laurka byłaś najlepszaaa

Totalnie mi się podobało występ!!!! Laura Moskal pozamiatała!!!! czytamy w komentarzach.

Niedawno pisaliśmy także o Ringo Todorovicu, który był pierwszym ujawnionym uczestnikiem nowej edycji "Must be the music".

Warto jednocześnie wspomnieć, że scena "Must be the music" to nie jedyny program, w którym dzieci mogą prezentować swoje talenty. Równolegle emitowany jest także "The Voice Kids", którego zwycięzca zostanie nie tylko ogłoszony "najlepszym głosem w Polsce", ale również będzie reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior. Nie ma wątpliwości, że mamy w Polsce naprawdę zdolne dzieci.

