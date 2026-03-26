W "Must Be The Music" polały się łzy. Historia i występ uczestnika poruszyły jurorów. Jest nagranie
Na scenie w "Must Be The Music" pojawił się uczestnik, który wzruszył jurorów. Tobiasz Fejdasz niedawno stracił ukochanego tatę, który był jego największym fanem. "Zawsze chciał mnie tutaj widzieć… i udało się" mówił uczestnik programu chwilę wcześniej zachwycił swoim głosem. Zobacz fragment nowego odcinka.
Przed nami kolejny odcinek "Must Be The Music". Już w piątek 27 marca widzowie zobaczą kolejną odsłonę muzycznego talent show, a w nim wyjatkowy występ Tobiasza Fejdasza. Historia i występ uczestnika wzruszyły jurorów. Natalia Szroeder nie ukrywała łez.
Poruszający występ Tobiasza Fejdasza w "Must Be The Music"
Na początku marca ruszyła najnowsza edycja "Must Be The Music". W programie kolejni uczestnicy prezentują się na scenie i walczą o przejście do kolejnych etapów. W pierwszym odcinku 10-letnia raperka zrobiła furorę w "Must Be The Music", a teraz okazuje się, że w najnowszej odsłonie muzycznego talent show pojawiła się kolejna wyjątkowa osoba. Przed jurorami zaprezentował się 26-letni Tobiasz Fejdasz, który zaśpiewał dla swojego zmarłego taty. Jak się okazało, ojciec uczestnika odszedł tuż przed udziałem syna w programie Polsatu.
Taty niestety nie ma już tutaj na tym świecie, ale myślę, że gdzieś tam z góry na mnie patrzy
Naprawdę myślałem o tacie. Zawsze chciał mnie tutaj widzieć… i udało się
Tobiasz Fejdasz wykonał cover utworu "Jealous". Natalia Szroeder i Sebastian Karpiel-Bułecka nie ukrywali wzruszenia.
Niezwykle przejmująco śpiewasz i robisz to bez wysiłkowo, absolutnie. Masz to. To jest niezwykły dar
ja od razu mam tak, że myślę o swoim ojcu… też nie żyje
Zobacz także: