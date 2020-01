A jednak! Reprezentanta Polski na Eurowizję 2020 (mowa o "dorosłej" wersji konkursu) wyłoni program "Szansa na sukces. Eurowizja 2020"! Telewizja Polska opublikowała niedawno nowe zasady wyboru polskiego artysty, który będzie reprezentował nasz kraj podczas konkursu w maju 2020 roku w Rotterdamie. Poznajcie szczegóły!

Eurowizja 2020 - kto z Polski?

Eurowizja 2020 zbliża się wielkimi krokami. Konkurs odbędzie się w maju, a więc zostało tylko pięć miesięcy na wybór reprezentanta. Polska w tym roku wyśle na Eurowizję zwycięzcę specjalnej edycji programu "Szansa na sukces". "Szansa na sukces. Eurowizja 2020" będzie emitowana na antenie TVP 2 w dniach 2-23 lutego. Wybór reprezentanta Polski na Eurowizję 2020 będzie podzielony na trzy etapy - w pierwszym zostaną wyłonieni artyści (casting na podstawie zgłoszeń, ich termin mija 13 stycznia), którzy wezmą udział w trzech odcinkach specjalnych. Zgłaszać mogą się osoby powyżej 16. roku życia, posiadające obywatelstwo polskie lub zamieszkujące w Polsce.

W trakcie trzech odcinków jury wyłoni trzech finalistów, którzy w wielkim finale powalczą o możliwość reprezentowania naszego kraju na Eurowizji 2020. Producent zastrzega sobie możliwość przyznania tzw. „Złotego biletu” - osoba, która go otrzyma, weźmie udział w finale z trzema pozostałymi finalistami. Podczas finału uczestnicy wykonają cover oraz autorski utwór, przygotowany na Eurowizję 2020.

Pełen regulamin pojawił się na Facebooku "Szansy na sukces"!

Przypomnijmy - w ten sposób wyłoniono już reprezentantkę Polski na Eurowizję Junior 2019 - Viki Gabor, która odniosła spektakularne zwycięstwo. Czy w ten sposób powtórzymy sukces? Nowe zasady budzą spore emocje wśród fanów konkursu. Jest kilka plusów i minusów. Termin nadsyłania zgłoszeń jest bardzo bliski - zostało tylko 11 dni. Czy do konkursu zgłoszą się więc wielkie nazwiska i gwiazdy polskiej sceny? Ciężko wyobrazić sobie, żeby w castingu wzięły udział Sylwia Grzeszczak czy Daria Zawiałow - wymarzone polskie reprezentantki fanów Eurowizji. Z drugiej strony to ogromna szansa dla gwiazd muzycznych programów TVP - być może swój udział zgłoszą uczestnicy "The Voice of Poland"? O tym przekonamy się jednak wkrótce.

Pomysł sprawdził się już podczas Eurowizji Junior i cieszył się sporą oglądalnością, co pomaga promować konkurs i reprezentanta. Fani Eurowizji zawsze chcieli rozbudowanych preselekcji, ale bali się, że negatywnie wpłynie to na jakość utworów. Na ten moment wciąż mamy wiele pytań - kto będzie decydował o finalistach, czyje utwory będą śpiewane w odcinkach z gwiazdą, czy piosenki-covery, jakie zaśpiewają uczestnicy, nie pogrążą ich (wybierane są przecież „losowo”) i kto stworzy utwory eurowizyjne. Liczymy, że zgłosi się wielu uczestników podobnych formatów, a zwłaszcza bohaterowie „The Voice”, którzy cieszą się już sympatią widzów, a udział w programie pozwolił im nabrać doświadczenia i obycia. Niestety, TVP daje niewiele czasu na zgłoszenia, co budzi wątpliwości i rodzi różnego rodzaju spekulacje - mówi nam Maciej Błażewicz, twórca strony dziennik-eurowizyjny.pl.

Eurowizja 2020 - co wiemy?

65. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 12, 14 i 16 maja w Holandii w Rotterdamie. Weźmie w nim udział 41 państw. Rok temu nasz kraj reprezentował zespół Tulia, który nie przeszedł do finału. Tegorocznym hasłem festiwalu jest Open Up!

Rok temu nasz kraj reprezentowały dziewczyny z zespołu Tulia! Ich piosenka "Fire of Love" nie spotkała się jednak z wielkim entuzjazmem eurowizyjnej publiczności.