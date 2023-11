Viki Gabor (12 l.) reprezentowała Polskę w konkursie Eurowizji Junior 2019. Viki Gabor zaśpiewała piosenkę "Superhero". Na scenie oprócz Viki pojawili się tancerze oraz tłumacze języka migowego. Bardzo ciekawy pomysł! Viki Gabor rywalizowała z 19 innymi krajami, takimi jak: Australia, Białoruś, Irlandia, Włochy, Holandia, Rosja, Hiszpania, Serbia. Jak wypadła? Zobaczcie wideo!

Oto cały występ Viki Gabor i jej wykonanie na żywo "Superhero":

"Superhero", tekst piosenki Viki Gabor:

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Do you know what we're fighting for?

The clock is ticking and the time has come

Spread the love now, fight for love now

Don't judge

Do you know what we're fighting for?

Powiedz tak i podziel się tym szczęściem

Cały świat naszym domem jest

Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce

Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas

We are the superheroes, we can save the world

So come together cause together we are one

Let's build a home

A place that we call home, a place that we know

We are the superheroes, we can save the world

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Powiedz tak i podziel się tym szczęściem

Cały świat naszym domem jest

Dobrze wiem, znalazłam swoje miejsce

Tyle pięknych chwil wciąż czeka na nas

We are the superheroes, we can save the world

So come together cause together we are one

Let's build a home

A place that we call home, a place that we know

We are the superheroes, we can save the world

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

Na na na na na na na na na

We are the superheroes, we can save the world.

Dla porównania zobaczcie występ Roksany Węgiel z 2018 roku, dzięki któremu wygrała:

Tekst piosenki "Anyone I want to be", Roksana Węgiel:

Used to live in the shadow

Now I’m not afraid to risk it all

I can talk a bit louder

With a power of a thunderstorm

Mam niepokorny stan

Czuję coraz mocniej dzień po dniu

Kiedy moje serce złapie rytm

Nie powiem stop, nie powiem stój

Chce unosić się na wietrze

Mogę być, tym kim zechce

Lecę tam gdzie nieznany ląd

Sięgam gdzie nie sięga wzrok

I just wanna scream at the top of my lungs

Shout it from the rooftop loud

I speak my heart and I know I can be

Anyone I want to be

Life’s never really black or white

There’s more to it than meets the eye

I speak my mind and now I know I can be

Anyone I want to be

Minuta, dwie przede mną cel

Nie wybieram dróg na skrót

Trzymam z całych sił za ster

Mogę zdobyć każdą z gór

Mam niepokorny stan

Będę sobą nawet, jeśli świat

Już napisał dla mnie inny plan

Ja powiem stop, ja powiem pass

Chce unosić się na wietrze

Mogę być, tym kim zechce

Lecę tam gdzie nieznany ląd

Dam daram daram daram

Świat dziś mieni się milionem barw

Chowam w dłoniach cenny skarb

Nawet jeśli przyjdzie biec pod wiatr

Wiem, że możesz tak jak ja

Życie to nie tylko czerń i biel

Teraz chwytam każdy dzień

Nawet jeśli przyjdzie biec pod wiatr

Wiem, że możesz tak jak ja

Jeszcze przedwczoraj niepewność

Strach, który budził ze snu

Wystarczy chwila by móc

Zamknąć co było na klucz

Jeszcze przedwczoraj niepewność

Strach, który budził ze snu

Wystarczy chwila by móc

Oh oh oh, oh oh oh

Dam daram daram daram

Life’s never really black or white

There’s more to it than meets the eye

I speak my mind and now I know I can be

Anyone I want to be.