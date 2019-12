Justyna Steczkowska znów pojedzie na Eurowizję? "To jest kawał dobrego festiwalu" komentuje gwiazda

Justyna Steczkowska po raz drugi chce reprezentować nasz kraj na Eurowizji? Piosenkarka w najnowszym wywiadzie zdradziła, czy po latach znów chce wziąć udział w międzynarodowym konkursie. Wszyscy fani artystki z pewnością doskonale pamiętają, że w 1995 roku wystąpiła podczas 40. konkursu piosenki w Dublinie. Justyna Steczkowska zaśpiewała wówczas utwór "Sama" i w finale zajęła 18 miejsce. Czy teraz, po latach, gwiazda znów chce spróbować swoich sił na Eurowizji? Zobaczcie, co zdradziła Justyna Steczkowska!

Justyna Steczkowska w szczerej rozmowie z portalem viva.pl zdradziła, jak dziś ocenia konkurs Eurowizji i czy planuje wziąć udział w kolejnej edycji show! Czy artystka wystartuje w eliminacjach?

To jest kawał dobrego popowego festiwalu, w którym można znaleźć naprawdę piękne piosenki. Wygrywają różni artyści. Jest zrobiony z wielki rozmachem, wspaniała produkcja telewizyjna- zdradziła w rozmowie z portalem viva.pl.

Artystka nie planuje jednak ponownego udziału w Eurowizji. Dlaczego?

Ja już tam byłam, ja to wszystko przeżyłam. Teraz czuję się bardziej artystą, który mówi własnym głosem, a tam trzeba walczyć, żeby się podobać. To prawda, że wygrywają tam czasami piosenki w specyficznym klimacie – to bardzo cieszy - ale dla mnie nadszedł czas, w którym jestem zainteresowana swoją muzyką i swoim 25-leciem pracy artystycznej- powiedziała Justyna Steczkowska.