Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke od wielu lat tańczą z gwiazdami w hitowym programie TVN. W swojej karierze do zwycięstwa o Kryształową Kulę prowadzili już wiele osób i teraz zdradzają, jak naprawdę wyglądają próby na sali tanecznej. Czasem bywa naprawdę trudno... Tego się nie spodziewacie!

Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke w wywiadzie dla Party.pl zdradzili, że podczas treningów do "Tańca z Gwiazdami" nie zawsze jest łatwo. Pierwsze treningi są trudne, ale jeszcze gorzej jest wtedy, kiedy gwiazda otrzyma mocno krytyczne noty od jurorów:

U mnie idzie dobrze, każda gwiazda jest inna. Każdą gwiazdę trzeba trochę rozpracowywać od podstaw. Anita jest super jeżeli chodzi o humor, jeżeli chodzi o podejście do tego programu, o podejście do życia. Wiem, że ma teraz dużo na głowie, bo reżyserowała teraz spektakl, na którym byliśmy razem z Hanią. Dla takiej gwiazdy to jest trochę odbicie się od ściany. Oni wszyscy myślą, że to jest przygoda życia. (...) Niektórzy myślą, że oni tutaj przyjdą i sobie potrenują, wyjdą i będzie super, bo przecież ja umiem tańczyć na dyskotece to, co za problem wyjść zatańczyć cza-czę.

powiedziała Jacek Jeschke