Przed nami długo wyczekiwana edycja programu "Taniec z Gwiazdami". Gwiazdy mają ostatnie dwa dni na udoskonalenie swoich choreografii, bo już 3 marca rozpocznie się pierwszy odcinek show. Teraz Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz powiedzieli, co sądzą o odmienionym składzie jurorskim. Ich zdaniem Rafał Maserak będzie lepszy od Iwony Pavlović? Zobaczcie!

Rafał Maserak jest weteranem programu "Taniec z Gwiazdami" - zatańczył w aż 23. edycjach tego show. Teraz przyszedł czas na nową rolę - bycie jurorem, a koledzy z branży potwierdzają, że to słuszny krok ze strony produkcji. Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke w wywiadzie z nami przyznali, że Rafał może okazać się nawet lepszym od samej Iwony Pavlović! Dlaczego?

Wydaje mi się, że on będzie nawet chyba lepszym jurorem niż taka Iwona Pavlović, która nigdy tam nie była, nigdy nie widziała, jak to jest ciężko, nigdy nie wzięła żadnej gwiazdy pod swoje skrzydła, nie trenowała z nią 3 miesiące, dochodząc do finału (...) Rafał Maserak będzie bardziej rozumiał nas i gwiazdy, niż cała reszta, która będzie tam siedzieć

Tancerze zdradzili również, że na ten moment nie myślą o tym, aby zasiąść w jury tanecznego show. Cieszą się tym, co jest teraz, że mają okazję rozwijać swoją karierę jako tancerze i nie mogą doczekać się poznania nowej ekipy produkcyjnej, która przejęła tworzenie "Tańca z Gwiazdami".

Jest nowa produkcja to jest to dla nas trochę nowe(...) poznam teraz wiele osób, które mają wpływ na produkcję, show-biznes(...) my musimy chcieć tego, my musimy to czuć(...) nie ciągnie mnie w tę stronę, ja muszę to czuć, adrenalinę

- powiedział Jacek Jeschke.