Nazwisko Skolima od kilku lat jest jednym z najgłośniej rozbrzmiewających w polskich mediach. Choć początkowo wielu nie było przekonanych do jego twórczości, dziś coraz więcej gwiazd chętnie nagrywa z nim wspólne numery. Dopiero co na duet zdecydowała się Justyna Steczkowska! Wokalista opowiedział nam, w jakich okolicznościach zrodził się pomysł o współpracy.

Nie tak dawno na YouTube okazał się nowy hit Skolima. Utwór "Mamacita", nagrany w duecie z Justyną Steczkowską, w błyskawicznym tempie zgromadził niemal 2 miliony wyświetleń. To tylko pokazuje, że piosenka przypadła słuchaczom do gustu, choć takie połączenie wielu zaskoczyło.

W rozmowie z naszą reporterką Skolim zdradził, jak właściwie doszło do muzycznej współpracy z ikoną polskiej sceny muzycznej. Jak się okazało, wszystko poniekąd zaczęło się od... córki Justyny Steczkowskiej!

Słyszałem taką historię, że córka Justyny jest fanką z Skolima, że Justyna była z nią na koncertach, że kupowała jej perfumy, koszulki, bluzy, tego typu rzeczy. No i tak spotkaliśmy się na kawę, porozmawialiśmy. Stwierdziliśmy, że fajnie by było coś razem zrobić. No i po takim jednym spotkaniu...

Skolim wyjawił nam również, co myśli o Justynie Steczkowskiej! Nie gryzł się w język.

