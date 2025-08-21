Klaudia El Dursi i Jacek Leszczyński niedawno powitali na świecie córeczkę. Wychowują także dwóch synów: Dawida, z poprzedniej relacji modelki oraz Jasia. Jak okres oczekiwania na trzecie dziecko wpłynął na ich relację?

Klaudia El Dursi o Jacku Leszczyńskim

Klaudia El Dursi od lat jest w szczęśliwym związku z Jackiem Leszczyńskim. Niedawno w rozmowie z Vivą! tak mówiła o swojej relacji: "To był przypadek, jak wiele rzeczy, które wydarzyły się w moim życiu (śmiech). Jacek jest moim ogromnym wsparciem i motywatorem. Bez niego już dawno podwinęłabym ogon i schowała się pod kocykiem. Sama nigdy nie umiałam o siebie zawalczyć. Nie wiem, jakiej cechy mi brakuje, bo wydaje mi się, że jestem dosyć charakterna".

Niedawno życie całej rodziny odmieniło się, kiedy w ich życiu pojawiła się mała księżniczka - córeczka, której imienia jeszcze nie zdecydowali się publicznie ujawnić. Jak okres ciąży wpłynął na relację Klaudii z Jackiej i jak pojawienie się siostrzyczki odebrali starsi bracia? Zobaczcie nasz wywiad z Klaudią El Dursi, którą spotkaliśmy na ramówce TVN w Sopocie.

