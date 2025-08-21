Po niespełna trzech tygodniach od porodu Klaudia El Dursi wróciła do pracy, pojawiając się na jesiennej konferencji ramówkowej TVN w Sopocie. Nie mogliśmy nie wykorzystać okazji i nie porozmawiać z Klaudią, także o narodzinach jej córeczki! Co nam zdradziła?

Klaudia El Dursi o imieniu córki: "Ma na imię..."

Na jesiennej ramówce TVN pojawiała się cała plejada gwiazd, z Małgorzatą Rozenek i Magdą Gessler na czele, ale furorę zrobiła również Klaudia El Dursi, dla której było to pierwsze "publiczne" wyjście po narodzinach córki. W rozmowie z Party.pl gwiazda "Hotelu Paradise" zdradziła, że do końca nie wiedziała, jakiej płci będzie dziecko (na własne życzenie):

Jest cudownie, nie mogłam sobie tego piękniej wymarzyć, nie dość, że udało się przez całą ciążą dochować tajemnicy, bo na tym mi zależało, już z Jasiem w ciąży też chciałam, żeby ta tajemnica była dochowana, ale w 7. miesiącu pani doktor się niechcący wygadała, tym razem się udało!

A co z... imieniem dla dziewczynki? Od początku bowiem, wraz z partnerem, Jackiem, mówią do niej "księżniczka".

Na razie ma na imię...

