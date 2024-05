Choć Bartek z 8. edycji "Hotelu Paradise" wywołał lawinę reakcji wśród telewidzów, udało mu się dobrnąć do finału show, gdzie u boku Ady będzie walczył o wielką wygraną. A co o tym uczestniku sądzi Pan Lektor, który na bieżąco był w centrum wydarzeń w "Hotelu"? Wszystko stało się jasne!

W obecnej edycji "Hotelu Paradise" Bartek od początku wywoływał lawinę reakcji wśród widzów - sporej grupie nie przypadło do gustu jego zachowanie, a także stosunek do pozostałych uczestników. Widzowie apelowali nawet do produkcji "Hotelu Paradise" ws. Bartka!

A co o Bartku sądzi Bartosz Łabęcki, czyli Pan Lektor, który na bieżąco oceniał i komentował wydarzenia wśród par? W rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską, nie gryzł się w język:

Pan Lektor przyznał wprost, że Bartek jest uczestnikiem, którego historia jeszcze się nie zakończyła - mało tego, mężczyzna ma jeszcze wiele do przekazania widzom i fanom show:

Ja go lubię, ja go szanuję i uważam, że jest dobrym człowiekiem i ma wiele do opowiedzenia. Tak długo, jak on nie chce opowiadać o sobie zbyt dużo, tak długo ja nie chcę tego robić. To jest wartościowy chłopak

- dodał Pan Lektor dla Party.pl.