Anna Iwanek zdobyła główną wygraną w konkursie premier w Opolu. Nie ukrywa, że chciałaby pokazać się również na większej scenie. Zapytana przez nas o Eurowizję odpowiedziała bez zawahania:

Anna Iwanek to zwyciężczyni "The Voice of Poland". Niedługo po triumfie w telewizyjnym show, podbiła także opolską scenę, wygrywając konkurs premier. Tego dnia świętowała również Katarzyna Żak, której udało się uzyskać nie tylko owacje na stojąco ale również nagrodę publiczności.

Anna Iwanek nie ukrywa, że po wygranej w Opolu, chciałaby spróbować swoich sił również na Eurowizji.