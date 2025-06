Michał Sikorski objawieniem na festiwalu w Opolu. Ale to za kulisami spełnił swoje marzenia

Jeden z koncertów podczas tegorocznego festiwalu w Opolu w TVP poprowadził Michał Sikorski, uwielbiany aktor, gwiazdor hitowego serialu "1670" na Netflix. Jak się czuł w trakcie swojego debiutu na słynnej scenie i to w roli konferansjera? Co stresowało go najbardziej? Posłuchajcie