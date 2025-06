19 lat temu Doda w Opolu pokonała Górniak! Nie to jednak ucieszyło ją najbardziej

Niemalże dwie dekady temu podbijała muzyczną scenę. Dziś zapraszana jest do Opola jako jedna z największych gwiazd. Ostatni festiwal w Opolu Doda będzie pamiętała długo, nie tylko ze względu na swoje show. Wróciliśmy jednak wspomnieniami do jej początków w opolskim amfiteatrze. Poruszające, co wyjawiła nam Doda.