Wielki finał "Farmy" już za nami. Program wygrał Aksel, który zgarnął nie tylko 160 tysięcy złotych i Złote Widły, ale również zwyciężył plebiscyt na ulubionego farmera i zdobył Złoty Kłos. Teraz zapytaliśmy go o prowadzące "Farmy". Jakie tak naprawdę są siostry Milena i Ilona Krawczyńskie? Aksel powiedział wprost.

Piąta edycja "Farmy" była prawdziwym hitem wiosennej ramówki Polsatu i przyciągała przed telewizory mnóstwo osób. Uczestnicy dostarczali widzom mnóstwo emocji, ale nie tylko ich zachowanie było komentowane po odcinkach. Fani często zabierali głos ws. Ilony i Mileny Krawczyńskich, które prowadzą "Farmę". Jakiś czas temu, kiedy w jednym z odcinków ogłosiły, że za złamanie zasad w programie Janosik weźmie udział w pojedynku, w sieci rozpetała się burza, a widzowie zaczęli krytykować siostry Krawczyńskie. Prowadząca "Farmy" przerwała wówczas milczenie i zareagowała na krytykę po decyzji produkcji.

Teraz, po wielkim finale "Farmy", zapytaliśmy Aksela o siostry Krawczyńskie. Jakie tak naprawdę są prowadzące show?

To są moje ulubione siostry. Ja lubię je bardzo, one mają taki luz, to co ja mam. Poznałem je trochę prywatnie i nie są takie jak w programie powiedział Aksel dla Party.pl.

