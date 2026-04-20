W ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami” nieco odświeżono formułę programu, mieszając pary. Od początku 18. edycji Magdalena Tarnowska występuje z Piotrem Kędzierskim. Umiejętności taneczne dziennikarza - mówiąc delikatnie - pozostawiają jednak wiele do życzenia na tle pozostałych duetów. Z pewnością nie należy on do grona faworytów. Nie może też liczyć na łagodność jurorów, którzy surowo oceniają każde jego potknięcie. W minioną niedzielę Magdalena Tarnowska zatańczyła z Gamou Fallem i rozpaliła publiczność. Juror tanecznego hitu Polsatu komentuje.

Magdalena Tarnowska zatańczyła z Gamou Fallem w „Tańcu z gwiazdami”. Tomasz Wygoda zabrał głos

Niedzielny występ Magdaleny Tarnowskiej i Gamou Falla w „Tańcu z gwiazdami” rozpalił widzów. W mediach społecznościowych pojawiły się komentarze sugerujące, że tancerka powinna od początku 18. edycji tańczyć z Gamou lub partnerem o zbliżonych umiejętnościach. Dlaczego? Jak stwierdziła część fanów, z Piotrem Kędzierskim nie realizuje potencjału. Co na to Tomasz Wygoda?

Magda miała szansę, bo Piotr po prostu nie realizuje technicznie aż takich wyzwań, jak je realizuje Gamou. Wiadomo, że mogła bardziej potańczyć technicznie. Z Piotrem idzie w inną stronę powiedział juror w rozmowie z naszą reporterką.

W dalszej części Tomasz Wygoda wyjaśnił, że widzowie powinni powstrzymać się od zbyt pochopnych ocen, ponieważ na występy w „Tańcu z gwiazdami” należy spojrzeć z szerszej perspektywy. Dodał, że każdy partner czy partnerka umożliwiają tancerzom nieco inne podejście.

Wszystkie te odcinki są w różnych ustawieniach. Czasami ktoś powie: A, z tym zyskuje, tego ma lepszego, tu ma lepszą partnerkę. Tak można mówić zawsze. Pamiętajcie o jednym. To, co zyska z Piotrem, wykorzysta z innym tancerzem, który będzie na przykład dobry technicznie, ale nie będzie miał takich pomysłów interpretacyjnych wyjaśnił Wygoda.

Patrzmy na wydarzenia długofalowo, z pozycji żyrafy, że widzimy, do czego to doprowadzi, a nie jak takie hieny, które mają się rzucać na to, co mi dają. (…) Zobaczcie, co wyszło dodał.

Piotr Kędzierski znów z najgorszymi notami w „Tańcu z gwiazdami”

Magdalena Tarnowska i Gamou Fall zdobyli 40 punktów w ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”. Ich występ poderwał publiczność z krzeseł. Niestety znacznie gorzej poszło Piotrowi Kędzierskiemu, który zaprezentował swój układ w parze z Hanną Żudziewicz. Jury potraktowało ich dość szorstko.

Ostatecznie Kędzierski i Żudziewicz otrzymali od jurorów zaledwie 25 punktów, a dziennikarz znalazł się na dole tabeli. Iwona Pavlović z kamienną twarzą wytknęła Kędzierskiemu szereg błędów.

