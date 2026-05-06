Sylwia Bomba wzbudza obecnie ogrom emocji już nie tylko wśród telewidzów, lecz także internautów. Najpierw program "GoogleBox. Przed Telewizorem", a później między innymi udział w "Tańcu z Gwiazdami" sprawił, że usłyszały o niej miliony Polaków. Dziś jest też jedną z najpopularniejszych influencerek w kraju. W programie "Party u Simony" w Party.pl gwiazda zdecydowała się na pełne emocji wyznanie.

Sylwia Bomba w poruszającym wyznaniu o swojej nowej roli

Sylwia Bomba to nie tylko gwiazda i influencerka. Zarówno w mediach społecznościowych, jak i prywatnie spełnia się również w roli mamy. W rozmowie z Party.pl Bomba przyznała, że planuje założyć swojej 8-letniej córce kanał na YouTube. Dziewczynka pojawia się już w mediach społecznościowych, a nawet ma za sobą już pierwsze występy w telewizji.

Jak często podkreśla, rola mamy jest jej najważniejszą w życiu. W rozmowie z nami przyznała, że za priorytet nie tylko w roli mamy, ale też samej siebie, stawia bycie przede wszystkim dobrym człowiekiem.

Wiesz co, ja myślę sobie, że też bardzo ważne jest to, żeby być dobrym człowiekiem żyjącym w zgodzie ze sobą. Bo jak jesteś mamą, to masz jakąś taką odpowiedzialność przed tym małym człowiekiem i możesz mu mówić 'nie wolno jeść słodyczy', ale jak jesz słodycze, to wiadomo, że i tak dziecko będzie jadło potem słodycze tłumaczyła Bomba.

Gwiazda zdradziła też, czym między innymi kieruje się w wychowywaniu swojego dziecka.

Albo jak mówisz mu, że nie wolno się brzydko odnosić do innych ludzi, ale sama jesteś wredna dla innych ludzi, no to wiadomo, że dziecko uczy się przez działanie, a nie przez mówienie.

Nagle Sylwia dodała, że w ostatnim czasie udało jej się spełnić w kolejnej życiowej roli.

Myślę sobie, że taka rola, która teraz w moim życiu doszła, to jest rola kobiety spełnionej.

Co dało spełnienie Sylwii?

