Program "Gogglebox. Przed telewizorem" dał przepustkę do medialnej kariery wielu jego bohaterom. W tym gronie są m.in. Agnieszka i Artur Kotońscy, Sylwia Bomba czy Iza Zeiske. Ostatnia z wymienionych bohaterek niedawno była gościem w naszym studio i ujawniła nam trochę szczegółów nie tylko dotyczących jej udziału w hitowym show TTV, ale także jej życia poza nim.

Reklama

"Gogglebox": Izabela Zeiske - czym się zajmowała przed programem?

Iza Zeiske z "Gogglebox" w rozmowie z naszą reporterką ujawniła między innymi, gdzie pracowała, zanim związała się z programem. Jak się okazało, przez 32 lata była wierna jednej dziedzinie!

Ja byłam tzw. bankówa! 32 lata pracy w banku - zaczęła Iza Zeiske

Czy Iza Zeiske lubiła swoją pracę? Jak wspomina tamten okres? Zobaczcie, co jeszcze zdradziła na ten temat przed naszą kamerą. Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej! A całą naszą rozmowę z uwielbianą bohaterką "Gogglebox. Przed telewizorem" możecie obejrzeć na naszym kanale Youtube. Link poniżej.

Zobacz także: