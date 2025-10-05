64-letnia dziś Izabela Zeiske zyskała rozpoznawalność za sprawą "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie wraz z synem komentuje znane formaty. Stacja szybko zauważyła jej rosnącą popularność i zaczęła zapraszać ją również do kolejnych programów rozrywkowych. Okazuje się, że mimo bogatego już doświadczenia telewizyjnego, Iza Zeiske ma chrapkę na jeszcze jeden format.

Iza Zeiske weźmie udział w "Królowej przetrwania"?

Trwają obecnie prace na planie nowej edycji "Królowej przetrwania". Wiadomo już, że tym razem w dżungli zobaczymy m.in. partnerkę Marcina Hakiela, Dominikę Serowską, ukochaną Wojtka Goli, czyli Sofi, czy Izę Macudzińską - gwiazdę stacji TTV.

W rozmowie z naszą reporterką Iza Zeiske, bohaterka "Gogglebox. Przed telewizorem", przyznała bez ogródek, że sama chciałaby sprawdzić się w programie, który polega na wykonywaniu ekstremalnych zadań i przekraczaniu własnych granic.

Jest jeden program (w którym chciałabym wziąć udział - przyp. red.), ale nie będę zdradzała. (...) Program, związany z moimi podróżami. To, co ja lubię - takie bardziej wyzwania. (...) Są programy, gdzie właśnie są wyzwania, gdzie trzeba pokonać siebie, pokonać coś, siłę z siebie dać i znowu sobie udowodnić, że dałam radę czy nie dałam rady

Izabela Zeiske nie chciała jednak jednoznacznie odpowiedzieć, czy chodzi o "Królową przetrwania" czy może "Azję Express". Stanowczo wyjaśniła natomiast, czy chciałaby wziąć udział w "Tańcu z gwiazdami".

