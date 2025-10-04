Fani pokochali Izabelę Zeiske od pierwszego odcinka programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Rosnąca popularność szybko zmotywowała ją do założenia profilu na Instagramie, gdzie skrupulatnie dzieli się urywkami ze swojego życia. W ostatnim czasie odbiorcy z uznaniem obserwują metamorfozę bohaterki TTV. W rozmowie z naszą reporterką 64-latka zdradziła, jak udało jej się zgubić kilogramy.

Iza Zeiske zmieniła swoje życie przez problemy zdrowotne?

Iza Zeiske ochoczo publikuje na Instagramie kadry z licznych podróży i pokazuje, jak wygląda jej życie poza programem "Gogglebox". Nie w sposób nie zauważyć, że 64-latka sporo schudła! W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że udało jej się to dzięki drastycznej zmianie dotychczasowych nawyków. Podkreśliła, że postawiła na w pełni naturalną drogę i zbędne kilogramy zgubiła dzięki rezygnacji ze słodyczy czy bardziej tłustych potraw. Jak się okazało, dotychczas udało jej się zrzucić już 6 kg!

Ja to robię naturalnie. Dla mnie to jest wielkim sukcesem, a przede wszystkim to jest tylko dla mnie, bo ja się z tego cieszę. Mi jest lżej. (...) Ja bardzo lubiłam słodkie, czekolady - mleczną albo z orzechami. No i też lubiłam sobie tłusto (pojeść - przyp. red.). Teraz lżej jem. (...) Ja powtarzam - wszystko jest w psychice

Izabela Zeiske przyznała również, że w swoim życiu doświadczyła problemów zdrowotnych, które poskutkowały aż trzema operacjami. Czy to one zmotywowały ją do zmiany stylu życia?

Obejrzyj wideo i sprawdź, co odpowiedziała.

Izabela Zeiske o relacji z synem Joachimem Zeiske. Fot. Jerzy Dudek/DDTVN/East News.

