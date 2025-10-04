Iza Zeiske ujawnia prawdę o swojej metamorfozie. Wspomniała o problemach zdrowotnych
Iza Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" otworzyła się przed naszą kamerą na temat swojej metamorfozy i zdrowia. Ujawniła, że ma za sobą aż trzy operacje! Co jeszcze nam powiedziała?
Fani pokochali Izabelę Zeiske od pierwszego odcinka programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Rosnąca popularność szybko zmotywowała ją do założenia profilu na Instagramie, gdzie skrupulatnie dzieli się urywkami ze swojego życia. W ostatnim czasie odbiorcy z uznaniem obserwują metamorfozę bohaterki TTV. W rozmowie z naszą reporterką 64-latka zdradziła, jak udało jej się zgubić kilogramy.
Iza Zeiske zmieniła swoje życie przez problemy zdrowotne?
Iza Zeiske ochoczo publikuje na Instagramie kadry z licznych podróży i pokazuje, jak wygląda jej życie poza programem "Gogglebox". Nie w sposób nie zauważyć, że 64-latka sporo schudła! W rozmowie z naszą reporterką zdradziła, że udało jej się to dzięki drastycznej zmianie dotychczasowych nawyków. Podkreśliła, że postawiła na w pełni naturalną drogę i zbędne kilogramy zgubiła dzięki rezygnacji ze słodyczy czy bardziej tłustych potraw. Jak się okazało, dotychczas udało jej się zrzucić już 6 kg!
Ja to robię naturalnie. Dla mnie to jest wielkim sukcesem, a przede wszystkim to jest tylko dla mnie, bo ja się z tego cieszę. Mi jest lżej. (...) Ja bardzo lubiłam słodkie, czekolady - mleczną albo z orzechami. No i też lubiłam sobie tłusto (pojeść - przyp. red.). Teraz lżej jem. (...) Ja powtarzam - wszystko jest w psychice
Izabela Zeiske przyznała również, że w swoim życiu doświadczyła problemów zdrowotnych, które poskutkowały aż trzema operacjami. Czy to one zmotywowały ją do zmiany stylu życia?
