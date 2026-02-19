W środę, 18 lutego odbyła się uroczysta premiera serialu "Doda" w Warszawie. Serial dokumentalny, który powstał przy współpracy Prime Video oraz Papaya Films, opowie o kulisach kariery słynnej wokalistki, a także przedstawi nieznane dotąd, intymne kadry z jej życia prywatnego. Widzowie będą mogli obejrzeć autentyczną historię zdolnej nastolatki, która stała się jedną z najbardziej kontrowersyjnych ikon polskiego show-biznesu.

Klaudia Halejcio zaskakuje na premierze serialu „Doda”. Uważa, że wielu nie dałoby radę żyć jej życiem

Wśród plejady gwiazd na premierze serialu "Doda" pojawiła się Klaudia Halejcio. Influencerka przy okazji udzieliła wywiadu naszej reporterce. Zapytana o swoją karierę celebrytka stwierdziła, że choć mnóstwo osób marzy, by żyć jej życiem, dla wielu to po prostu nieosiągalne. Jej zdaniem praca twórczyni internetowej wymaga ogromnej odwagi, pracowitości oraz siły. Według Halejcio nie każdy jest gotowy na taką "podróż".

Ta droga jest długa, kręta i wyboista. Mam poczucie, że gdyby tak postawić wiele osób, które chciałyby być na moim miejscu, na miejscu gwiazd, którym się udało, ale nie mają tyle zaparcia, siły, odwagi i nie byłoby w stanie zmierzyć się z różnymi rzeczami, których oczywiście nie widać, to wiele osób by nawet nie chciałoby podjąć podróży tą drogą, bo po prostu nie dałyby rady powiedziała Halejcio.

Klaudia Halejcio próbowała sił w aktorstwie, jednak do tej pory zagrała głównie role drugoplanowe oraz epizody (sekretarka Ryba w filmie "Gierek", influencerka w serialu "Gang Zielonej Rękawiczki II" czy blogerka w filmie "Wkręceni 2"). Dziś znana jest przede wszystkim z twórczości na Instagramie.

Premiera serialu „Doda”. Dokument pokaże nieznany portret ikony?

Serial "Doda" wyląduje na Prime Video już w piątek, 20 lutego. Fani wokalistki otrzymają trzy odcinki, w których będą mogły nie tylko śledzić kolejne kroki w karierze gwiazdy, ale także poznać kulisy wielu kontrowersyjnych wydarzeń z życia ikony. Do tej pory większość z nich fani mogli kojarzyć wyłącznie z nagłówków.

"Doda" to też szczera opowieść zarówno o sukcesach, jak i bolesnych porażkach wokalistki. W produkcji wyreżyserowanej przez Elizę Kubarską, wypowiadają się m.in. Edward Miszczak, Karolina Korwin-Piotrowska, Maja Sablewska, Tomasz Lubert oraz Justyna Steczkowska.

