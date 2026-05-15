Wojtek z "Farmy" ujawnił, ile schudł po programie. Lepiej usiądźcie

Choć widzom „Farma” kojarzy się przede wszystkim z rozrywką i dramami, dla uczestników pobyt na planie produkcji oznaczał dużo emocji i ciężkiej pracy. Wojtek od początku był w gronie faworytów do zgarnięcia głównej nagrody, a reputację zdobył, wykonując sumiennie obowiązki. Okazało się, że nawet tak sprawny fizycznie i dobrze przygotowany uczestnik mocno odczuł udział w programie Polsatu.

Wojtek schudł ponad 10 kilogramów na „Farmie”! „Z dnia na dzień te kilogramy uciekały”

W rozmowie z naszą reporterką Wojtek, który w finale 5. edycji „Farmy” zajął drugie miejsce, przyznał, że wysiłek i skromne porcje jedzenia w trakcie nagrywania programu Polsatu mocno dały mu się we znaki. Już podczas rodzinnych odwiedzin na „Farmie” jego żona zauważyła, że bardzo się zmienił. W sumie zgubił 13 kilogramów!

Oj, kilogramów to troszkę zgubiłem. 13 kilogramów, to już naprawdę było widać po mnie. Z dnia na dzień te kilogramy uciekały. Ale to się szybko odbudowało. Bo organizm był tak wycieńczony, wyjałowione to wszystko. Kwestia tygodnia i te 5 kilogramów szybko wróciło opowiedział Wojtek.

Warto przypomnieć, że niedawno w rozmowie z naszą reporterką Wojtek ujawnił, czy ma żal po finale „Farmy”. Uczestnik wspomniał też, czy udział w programie w jakiś sposób wpłynął na jego relację z Henrykiem. Panowie byli najlepszymi przyjaciółmi, choć widzowie odnieśli wrażenie, że na „Farmie” to Henryk kontrolował swojego kolegę.

Wojtek przeszedł metamorfozę po „Farmie”

Zmieniła się nie tylko waga finalisty „Farmy”. Z racji tego, że na planie nie było fryzjera, włosy Wojtka wyraźnie urosły. Po powrocie do domu wszyscy stwierdzili, że pasuje mu nowa fryzura i postanowił jej nie zmieniać.

Żona nawet na tych odwiedzinach to pierwsze co nie mogła się napatrzeć jak ja schudłem. Włosy mi urosły. U mnie było widać tę przemianę. Pod koniec miałem naprawdę długie włosy. I tak wszyscy mi mówili: A zostaw wyjaśnił.

