W sieci zawrzało po tym, jak Karol Wiśniewski pochwalił się, że świętował 30. urodziny. Jego żona, Wersow postanowiła uczcić tę wyjątkową okazję w spektakularny sposób. Na Instagramie Friza pojawiło się zdjęcie zegarka marki Rolex, który Wersow podarowała mu na urodziny. To właśnie ten gest natychmiast wywołał lawinę komentarzy w sieci.

Friz świętuje 30. urodziny, a Wersow zaskakuje prezentem

Friz i Wersow od lat są jedną z najpopularniejszych par wśród influencerów. Cała Polska usłyszała o nich za sprawą projektu "Ekipa", ale od jakiegoś czasu to oni sami stali się internetowymi celebrytami, a w ostatnim czasie było głośno o ich sekretnym ślubie, który potem był prezentowany jako film w kinach. Właśnie ogłosili, że spodziewają się kolejnego dziecka i tym razem będzie to chłopiec, a teraz Friz zaskoczył rodzinnymi kadrami ze swoich 30. urodzin.

Para z tej okazji zrobiła wielkie wydarzenie i podobnie jak podczas innych sytuacji szybko okazało się, że każde z ich działań staje się ogólnopolskim tematem. Teraz Wersow i Friz po raz kolejny pokazali, że w ich przypadku nawet najbardziej prywatne wydarzenia natychmiast stają się medialnym fenomenem, a influencer przy okazji urodzin pochwalił się prezentem od Wersow. To wyjątkowo kosztowny prezent, jakim okazał się zegarek Rolex.

Taki prezent urodzinowy od Wersow dostałem, dziękuję. Rolex 'apex predator' najnowsza kolekcja 2026 - napisał Friz

Widzowie o zegarku Friza za 45 tysięcy złotych

Zegarek Friza to Rolex model Explorer II za 45 tys zł. Okazuje się, że ten wyjątkowy i drogi podarunek to nie tylko zaskoczenie dla samego Karola Wiśniewskiego, ale i jego fanów. W kontekście zapowiedzi narodzin syna, rodzinnych nagrań i publikowanych w sieci materiałów, ten luksusowy gadżet dopełnia wizerunku pary żyjącej według własnych zasad i na własnych warunkach. Ten wyjątkowy prezent wywołał niemałe zamieszanie w sieci. Nie wszyscy jednak są zachwyceni:

Ich stare przysłowie mówi, że pieniądze lubią ciszę

Nie musi być ładny. Ważne, że drogi

Instagram @frizoluszek

