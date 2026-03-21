Karolina jest jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek programu „Farma” w Polsacie. 37-letnia uczestniczka z Dębna ma opinię bezkompromisowej: ceni odwagę, nie znosi lenistwa i słabości, a gdy trzeba, potrafi odpowiedzieć ciętą ripostą. Na co dzień jest gospodynią i pochwaliła się zdjęciem z dziećmi. Ma też doświadczenie w opiece ze zwierzętami. Tak teraz wygląda Karolina z "Farmy".

Karolina z "Farmy" wzbudza ogromne emocje

Karolina dołączyła do programu „Farma” w 5. edycji i od razu dała się poznać jako silna osobowość z mocnym charakterem. 37-letnia uczestniczka pochodzi z Dębna i początku była przedstawiana jako osoba, która stawia na odwagę, zdecydowanie i twarde zasady, co w pełni udowodniła na "Farmie". W jej podejściu nie ma miejsca na pobłażanie dla lenistwa i słabości, a atmosfera w show wielokrotnie była napięta podczas kilku spięć na "Farmie" Karoliny z Ewą, czy z Akselem.

W programie Karolina wyróżnia się temperamentem oraz gotowością do ciężkiej fizycznej pracy. Podczas cięcia drzewa w lesie nie tylko towarzyszyła Henrykowi, ale pracowała z nim na równi, co bardzo go zaskoczyło. Karolina nie ukrywa, że dobrze czuje się w męskim towarzystwie i wymaga zarówno od siebie, jak i od innych.

Kim prywatnie jest Karolina z "Farmy"?

Poza programem Karolina Ura jest gospodynią domową. W domu to właśnie ona przejmuje stery i nie ukrywa, że macierzyństwo jest największym szczęściem, jakie są spotkało, a jest mamą dwóch synów. W jej codzienności liczą się obowiązki i porządek działania, co widać na jej instagramowym koncie.

Karolina jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie pokazuje swoją codzienność, rodzinne zdjęcia czy relacje z egzotycznych podróży. Ostatnio pochwaliła się nowymi zdjęciami. Tak po zakończeniu przygody z "Farmą" wygląda Karolina. Jak wiadomo program był nagrywany latem, a teraz uczestnicy wrócili już do swojego życia.

Tak dziś wygląda Karolina z "Farmy" FOT. Instagram @karolina_ura

Karolina z "Farmy" wzbudziła emocje nowym zdjęciem

W mediach społecznościowych Karolina z "Farmy" opublikowała kilka prywatnych kadrów i nie ukrywa, że cieszy ją przedwiośnie. Przy okazji pokazała zdjęcia koni, a jedna z internautek zapytała wprost, czy Karolina prowadzi gospodarstwo agroturystyczne:

Prowadzisz jakaś agroturystykę? - zapytała jedna z internautek

Karolina z "Farmy" dość szybko odpowiedziała i zdradziła prawdę:

Nie… są tylko dla mnie - napisała Karolina na Instagramie

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia