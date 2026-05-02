Mateusz Banasiuk tuż po ćwierćfinale "Tańca z Gwiazdami" zdradził nam, czy zauważył, że udział w show Polsatu odmienił Magdalenę Boczarską. Aktork czule wypowiedział się o swojej ukochanej.

Mateusz Banasiuk szczerze o Magdalenie Boczarskiej. Tak zmienił ją "Taniec z Gwiazdami"

Magdalena Boczarska to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiego show-biznesu. Aktorka ma na swoim koncie role w hitowych produkcjach, a teraz widzowie mogą ją bliżej poznać dzięki jej udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami". W programie Polsatu stworzyła zgrany duet z Jackiem Jeschke. Para zachwyca swoimi występami i zgrania wysokie noty od jurorów. To właśnie o nich mówi się, że mają ogromną szansę na zwycięstwo. Ostatnio poznaliśmy półfinałowy skład "Tańca z Gwiadami" i wśród tych par nie brakuje Magdaleny Boczarskiej i Jacka Jeschke.

Po ćwierćfinale reporterka Party.pl rozmawiała z ukochanym Magdaleny Boczarskiej. Mateusz Banasiuk wyjawił, jak udział w tanecznym show odmienił aktorkę.

Rzeczywiście Magda się chyba trochę bardziej otworzyła na świat. Magda jest bardzo tajemnicza, bardzo chroniła swoją przestrzeń, ale dzisiaj świat się mocno zmienił i trzeba trochę bardziej wyjść do ludzi skomentował Mateusz Banasiuk.

Aktor w pięknych słowach zdradził, jaka jest jego partnerka.

Bardzo zależało mi, żeby ludzie w tym programie zobaczyli Magdę taką, jaka ona jest naprawdę. Magda ma niesamowite poczucie humoru, niesamowite pokłady ciepła, życzliwości. Magda wspaniale traktuje wszystkich na planie, każdego człowieka od którego jest zależna - wie, że to są jej partnerzy, że oni tu są wszyscy razem ze sobą i zależało mi, żeby ludzie zobaczyli, że ona taka jest bo przeróżne legendy krążyły na jej temat, a to jest ciepła, serdeczna, radosna, pełna życia, wspaniała, czuła osoba

Zobacz także: