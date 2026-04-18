Szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami" już za nami. Tuż po ostatniej odsłonie tanecznego show Polsatu reporterka Party.pl rozmawiała z Kacprem Porębskim, znanym w sieci jako Jasper. Padło pytanie o korzyści finansowe związane z jego udziałem w programie oraz o Bagiego. Nagle Jasper zaskoczył również wyznaniem ws. prób do odcinków na żywo.

Kacper "Jasper" Porębski nie ukrywa, że udział w tanecznym show Polsatu to dla niego prawdziwa przygoda życia. Niestety, jurorzy dość nisko oceniają młodego influencera, który ostatnio przyznał wprost, że zakochał się w programie i chciałby pojawiać się w kolejnych odcinkach. Jasper nie cofnął się przed tym, żeby zostać w "Tańcu z Gwiazdami" i apelował o wsparcie. Jak już wiemy, ostatecznie się udało i już w nabliższą niedzielę znów zaprezentuje się na parkiecie.

Tuż po szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" reporterka Party.pl zadała Kacprowi Porębskiemu pytanie o finanse: "Ten program jest dla ciebie opłacalny pod względem finansowym?". Uczestnik show Polsatu odpowiedział krótko:

Pomidor. Natomiast cieszę się, że to wszystko się dzieje, że ja w ogóle mogę tutaj być.

Co ciekawe, podczas rozmowy Jasper zaskoczył wyznaniem. Zdradził, co się dzieje podczas prób przed odcinkami na żywo.

Moim największym marzeniem jest, jak w jakimkolwiek momencie odpadnę z tego programu to chciałbym strasznie na próbie generalnej usiąść jako pani Iwona Pavlović przy stole jury. Wiem, że tam są ustalone punkty i każdy musi dawać zawsze trzydzieści finalnie - tak jest zawsze na próbie generalnej - to mimo wszystko chciałbym powiedzieć jak stoją przodem przede mną ekstremalnie zestresowani ludzie - tak, jak ja co tydzień - i powiedzieć im ''super zatańczyliście', jesteście super i idźcie tak dalej''. zdradził przed kamerą Party.pl Jasper.

Co jeszcze powiedział nam Jasper? Zaskoczył wyznaniem ws. Bagiego. Więcej w naszym materiale wideo.

