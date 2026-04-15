Sebastian Fabijański w rozmowie z Party.pl zareagował na komentarz Iwony Pavlović i już zdradził, co chciałby zatańczyć w finałowym odcinku "Tańca z Gwiazdami". Okazuje sie, że aktor ma konkretny plan. Sprawdźcie, co nam powiedział.

Fabijański regauje na słowa Pavlović i ujawnia swoje plany na finał "Tańca z Gwiazdami"

Emocje po szóstym odcinku "Tańca z Gwiazdami" nie opadają. Z programem musiały pożegnać się aż dwie pary: Kamil Nożyński i Izabela Skierska oraz Iza Miko i Albert Kosiński. Do kolejnego odcinka przeszli m.in. Sebastian Fabijański i Julia Suryś, którzy oczarowali swoim występem. Para zaprezentowała walca wiedeńskiego, a za swój taniec otrzymali 40 punktów.

Już po odcinku Pavlović wskazała najsłabsze pary w "TzG", a przy okazji ujawniła, kogo widzi w finale. Wśród osób, które jurorka chciałaby zobaczyć w ostatnim odcinku jest właśnie Sebastian Fabijański. Jak komentuje to aktor? W rozmowie z reporterką Party.pl nie ukrywał radości: "Piękne" skomentował krótko Fabijański, a po chwili wyjawił, co chciałby zatańczyć w finale "Tańca z Gwiazdami". Ma już konkretny plan:

Jeżeli chodzi o finał, jeżeli on by się zdarzył w naszej historii w tym programie to jest naprawdę piękny pomysł na freestyle. Wydaje mi się tak osobisty, dla mnie istotny, tak spinający klamrą mój udział i moją historię w tym programie, że jeżeli by nam przyszło to zatańczyć to byłbym super szczęśliwy. Fabijański ujawnił dla Party.pl

Co jeszcze o finałowym tańcu powiedział nam Sebastian Fabijański? Okazuje się, że rozmawiał już na ten temat z choreografem "Tańca z Gwiazdami". Sprawdź, co nam ujawnił. Aktor przy okazji opowiedział nam o wpadce, do której doszło w szóstym odcinku show.

Zobacz także: