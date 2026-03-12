"Warsaw Shore" to niewątpliwe jeden z najpopularniejszych w swoim czasie reality-show, które gromadziło przed telewizorami niemałą liczbę telewidzów zainteresowanych oglądaniem życia imprezujących, młodych osób w Warszawie. Po latach od emisji jedna z uczestniczek zdradziła nam prawdę o produkcji.

Lena z "Warsaw Shore" zdradza kulisy programu

Lena była jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Warsaw Shore", która dała się poznać widzom jako niezwykle emocjonalna i temperamentna osoba. W rozmowie z Party.pl zdradziła, że jej postać w programie była wykreowana specjalnie na potrzeby show, a prywatnie jest zupełnie inną osobą. Zapytana o to, czy jej zachowanie było rolą, odpowiedziała wprost:

Oczywiście, że tak. Pierwszy mój sezon był taki, że jak go obejrzałam, to naprawdę złapałam się za głowę i mówię: 'żenada'. Żadnego kolejnego nie obejrzałam, bo psychicznie mnie to dużo kosztowało. (...) Wiedziałam, że jest to moja praca.

Jak sama przyznała, podjęła decyzję o wzięciu udziału wyłącznie dla pieniędzy, nie kierując się zdobyciem popularności jak Angelika Kramer z "Warsaw Shore".

Poszłam tam ze względów finansowych po prostu. (...) Byłam w mega dołku życiowym, miałam pożyczkę, (...) straciłam pracę, mieszkanie tak naprawdę i to była dla mnie taka deska ratunku

W rozmowie z nami Lena zdradziła też, jak wyglądał casting do programu. Jesteście ciekawi, co musiała zrobić, żeby stać się uczestniczką "Warsaw Shore"?

