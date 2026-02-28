Angelika Kramer cieszy się dużą popularnością sieci. Gwiazda aktywnie prowadzi konta w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się z obserwatorami swoim codziennym życiem. Jak wspomina udział w programie "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", który przyniósł jej ogromną popularność? O tym - i nie tylko - opowiedziała przed naszą kamerą.

Angelika Kramer o udziale w "Warsaw Shore"

Angelika Kramer dała się poznać szerszej publiczności jako jedna z uczestniczek kontrowersyjnego reality show "Warsaw Shore". W programie szybko zwróciła na siebie uwagę widzów swoją bezpośredniością, temperamentem i odważnym podejściem do życia. Nie unikała emocjonujących sytuacji ani szczerych rozmów, dzięki czemu stała się jedną z bardziej wyrazistych postaci sezonu. Okazuje się jednak, że początkowo nie chciała wziąć udziału w programie.

Nie, bo to Warsaw Shore. Ja oglądałam to jak byłam młodsza, ja wiem, to tam się działo. (...) Odmówiłam na samym początku opowiadała.

Influencerka w rozmowie z naszą reporterką wróciła do wspomnień z castingu do "Warsaw Shore".

Jak otworzyli mi drzwi i mnie zobaczyli, spojrzeli to powiedzieli: No, nadajesz się. Tam siedzi kilka osób, musisz opowiedzieć o sobie, jakie masz zainteresowania... opowiadała.

Całość rozmowy dostępna w naszym wideo.

