Angelika Kramer udzieliła naszej reporterce szczerego wywiadu, w którym opowiedziała między innymi o metamorfozie, jaką przeszła na przestrzeni lat. Od momentu swojego debiutu na ekranie influencerka diametralnie zmieniła swój wizerunek. Zdecydowała się na inny kolor włosów, przeszła spektakularną przemianę sylwetki i nie tylko. Teraz aż trudno ją rozpoznać.

Angelika Kramer z "Love Island" jest nie do poznania

Angelika Kramer to polska influencerka i uczestniczka reality‑show, którą widzowie poznali w czwartej edycji "Love Island. Wyspa miłości". Choć nie znalazła tam miłości, zdobyła popularność i zyskała wiernych fanów, którzy śledzą jej aktywność w mediach społecznościowych. Jakiś czas temu była gwiazda randkowego hitu Polsatu dołączyła do ekipy "Warsaw Shore", gdzie pokazała swoją energiczną i wyrazistą osobowość.

W tym czasie przeszła także spektakularną metamorfozę, zmieniła fryzurę, zmniejszyła biust i znacząco schudła, co dodatkowo podkreśliło jej nowy, odważny wizerunek. W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała o szczegółach swojej przemiany.

Byłam młoda, miałam blond włosy, naturalnie jestem brunetką ale nienawidziłam kiedyś bycia brunetką, więc zawsze musiałam mieć blond włosy. Miałam duże piersi, byłam troszkę większa, było mniej tych tatuaży. (...) Człowiek dorasta i chce się zmieniać. Piersi chciałam zmniejszyć od zawsze, to było takie moje marzenie. Zmniejszyłam je więc jestem dumna z siebie bo sama na to zarobiłam, sama zapłaciłam opowiadała Angelika przed naszą kamerą.

Angelika Kramer z "Love Island" o swojej metamorfozie

Jak zdradziła w rozmowie z naszą reporterką Angelika Kramer naturalnie jest brunetką, jednak długo nie mogła się z tym pogodzić. Wracając pamięcią do swojego dawnego wyglądu, wyznała gorzko:

Już się źle czułam w swoim ciele.

Zobaczcie nasze wideo i sprawdźcie, co jeszcze zdradziła nam Angelika Kremer. Nawiązała m.in. do swojego sposobu na smukłą sylwetkę.

