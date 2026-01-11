Eliza Trybała po latach ujawnia, jak jej rodzice zareagowali na udział w "WS". “Jeszcze tam cię nie widzieli”
Eliza Trybała po latach od udziału w pierwszej Edycji "Warsaw Shore" udzieliła nam wywiadu. Zapytana o rodziców zdradziła, jakie ma z nimi relacje i jak zareagowali na udział córki w telewizyjnym show: "Jeszcze tam musisz to pokazać?".
Eliza Trybała to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek pierwszej edycji telewizyjnego reality show "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", w którym kamery towarzyszyły grupie znajomych w codziennym, rozrywkowym życiu w stolicy. To właśnie na planie programu spotkała miłość swojego życia Pawła "Trybsona" Trybałę, z którym wzięła ślub 3 lata po premierze reality. Para doczekała się dwóch córek: Vicotrii i Kornelii. Teraz Eliza wyznała, jaka relacja łączy ją z jej rodzicami.
Eliza Trybała wyznała, jak jej rodzice zareagowali na jej występ w "Warsaw Shore"
Eliza Trybała od pierwszych odcinków popularnego reality show skradła serca widzów swoją energią i pozytywnym nastawieniem do życia, co przejawia się też w wywiadach, których celebrytka udziela po latach. W rozmowie z naszą dziennikarką zdecydowała się wyznać, jak w przeszłości jej rodzice zareagowali na udział jeszcze wtedy nieznanej szerszej publice Elizy w "Warsaw Shore".
Boże, jeszcze tam cię nie widzieli, jeszcze tam musisz to pokazać
Oczywiście celebrytka bardzo szybko dodała, że słowa jej mamy były wypowiedziane w sposób żartobliwy. Rodzice Elizy nie byli ani zaszokowani, ani zdziwieni zachowaniem córki w telewizji, ponieważ dobrze ją znali i byli świadomi, jak wartościową jest osobą.
Ona wiedziała, że jestem oprócz tego, że zwariowaną dziewczyną, to też, że mam dobre serce i wie, że obojętnie, co by się w życiu nie wydarzyło, ja sobie w życiu poradzę
Jakie relacje Eliza Trybała ma z rodzicami teraz?
Eliza Trybała przyznała, że jej rodzice są dla niej przede wszystkim przyjaciółmi, przy których od zawsze może zachowywać się autentycznie i szczerze.
Taka jaka jestem na co dzień, taka jestem do nich. Ja przy mojej mamie i przy moim tacie w ogóle nie udawałam
Życzę każdemu i sama chciałabym mieć taką relację i mam nadzieję, że ją stworzę i właśnie w tym trwam, żeby mieć taką relacją z moimi córkami
Fani cały czas mogą śledzić codzienne życie Elizy Trybały i jej męża "Trybsona" przede wszystkim w social mediach, gdzie chętnie relacjonują, co się u nich dzieje.
