Eliza Trybała to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek pierwszej edycji telewizyjnego reality show "Warsaw Shore. Ekipa z Warszawy", w którym kamery towarzyszyły grupie znajomych w codziennym, rozrywkowym życiu w stolicy. To właśnie na planie programu spotkała miłość swojego życia Pawła "Trybsona" Trybałę, z którym wzięła ślub 3 lata po premierze reality. Para doczekała się dwóch córek: Vicotrii i Kornelii. Teraz Eliza wyznała, jaka relacja łączy ją z jej rodzicami.

Eliza Trybała wyznała, jak jej rodzice zareagowali na jej występ w "Warsaw Shore"

Eliza Trybała od pierwszych odcinków popularnego reality show skradła serca widzów swoją energią i pozytywnym nastawieniem do życia, co przejawia się też w wywiadach, których celebrytka udziela po latach. W rozmowie z naszą dziennikarką zdecydowała się wyznać, jak w przeszłości jej rodzice zareagowali na udział jeszcze wtedy nieznanej szerszej publice Elizy w "Warsaw Shore".

Boże, jeszcze tam cię nie widzieli, jeszcze tam musisz to pokazać zacytowała swoją mamę sprzed lat Eliza

Oczywiście celebrytka bardzo szybko dodała, że słowa jej mamy były wypowiedziane w sposób żartobliwy. Rodzice Elizy nie byli ani zaszokowani, ani zdziwieni zachowaniem córki w telewizji, ponieważ dobrze ją znali i byli świadomi, jak wartościową jest osobą.

Ona wiedziała, że jestem oprócz tego, że zwariowaną dziewczyną, to też, że mam dobre serce i wie, że obojętnie, co by się w życiu nie wydarzyło, ja sobie w życiu poradzę dodała Trybała

Jakie relacje Eliza Trybała ma z rodzicami teraz?

Eliza Trybała przyznała, że jej rodzice są dla niej przede wszystkim przyjaciółmi, przy których od zawsze może zachowywać się autentycznie i szczerze.

Taka jaka jestem na co dzień, taka jestem do nich. Ja przy mojej mamie i przy moim tacie w ogóle nie udawałam opowiedziała Eliza.

Życzę każdemu i sama chciałabym mieć taką relację i mam nadzieję, że ją stworzę i właśnie w tym trwam, żeby mieć taką relacją z moimi córkami - wyznała gwiazda.

Fani cały czas mogą śledzić codzienne życie Elizy Trybały i jej męża "Trybsona" przede wszystkim w social mediach, gdzie chętnie relacjonują, co się u nich dzieje.

Zobacz także:

Uczestnicy "Warsaw Shore" spotkali się po dekadzie. Są nie do poznania!

Mała Ania z "Warsaw Shore" przeżyła chwile grozy: "Strach o dziecko jest najgorszym uczuciem"