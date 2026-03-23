Rodzinny odcinek "Tańca z Gwiazdami" przyniósł wiele emocji. Gwiazdy wystąpiły u boku swoich bliskich, a wśród nich pojawił się Piotr Kędzierski, który zatańczył razem ze swoją mamą. Występ wzbudził ogromne pozytywne emocje, a po zakończeniu programu postanowiliśmy dowiedzieć się więcej o jego życiu prywatnym.

Wiemy, kto skradł serce Piotra Kędzierskiego

Czy serce Piotra Kędzierskiego jest zajęte? Okazuje się, że tak. Dziennikarz od trzech lat jest w związku, jednak bardzo strzeże swojej prywatności.

Praca to jedno, wizerunek to drugie i nie chciałbym, żebyśmy mieszali tej intymnej sfery ze sferą popularną. Nie chciałbym, żeby jakiekolwiek moje zachowanie odbiło się na życiu, pracy mojej drugiej połówki, więc postanowiliśmy to sobie w czterech ścianach zamknąć i nie wypuszczać. Kto ma wiedzieć, ten wie. Bardzo serdecznie pannę Agattę pozdrawiam - wyznał Kędzierski w rozmowie z naszą reporterką.

Nasza prezenterka zapytała również, czy partnerka taneczna Piotra miała okazję poznać jego ukochaną?

Miałam okazję spotkać drugą połówkę Piotra. Jest przepiękna, cudowna, miła i wspiera jak może, więc pozdrawiamy - zdradziła Magda Tarnowska.

Okazuje się, że Agata Biernat, partnerka Piotra, była obecna na trybunach "Tańca z Gwiazdami" nie raz, a nawet dwa razy wspierała go podczas występów, pokazując swoje wsparcie i zaangażowanie.

Choć Piotr Kędzierski pozostaje bardzo dyskretny w sprawach sercowych, widzowie mogli zobaczyć, że w jego życiu prywatnym jest miejsce na miłość, wsparcie i rodzinne więzi. Dzięki temu pokazuje, że można łączyć życie zawodowe z intymnymi relacjami, nie rezygnując przy tym z prywatności.

