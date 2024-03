Sylwia Bomba jest uwielbianą gwiazdą programu "Gogglebox. Przed telewizorem", która chętnie pokazuje też swoje codzienne życie na Instagramie. Czy jednak chciałaby wystąpić w jakimś kolejnym formacie telewizyjnym, by pokazać jeszcze więcej szczegółów ze swojego życia? Gwiazda zdradziła to przed naszą kamerą, a także nagle zaskoczyła informacją o planach... wyprowadzki do Miami! Sprawdźcie szczegóły.

Sylwia Bomba o wyprowadzce do Miami

Sylwia Bomba dwa lata temu kupiła nowy dom, który przepięknie urządziła dla siebie i swojej córeczki. Gwiazda "Gogglebox" od czasu do czasu pokazuje urywki ze swojego nowego lokum na swoim Instagramie, a także odsłania niektóre urywki ze swojego życia prywatnego. Czy chciałaby jednak podzielić się tym z jeszcze większą liczbą fanów i wystąpić na przykład w programie typu "Diabelnie boskie"? Zapytaliśmy o to Sylwię Bombę, a ona odpowiedziała wprost:

Ja i tak dużo pokazuję na Instagramie, w social mediach, więc jak jeszcze miałabym to wszystko pokazywać w telewizji, to bym chyba oszalała, więc nie wybieram się. - powiedziała nam Sylwia Bomba

Chwilę potem gwiazda "Gogglebox" zaskoczyła informacją na temat pomysłu wyprowadzki do Miami!

Jak będę już Miami mieszkała, bo powstał taki pomysł, to mogę być żoną Miami - zaskoczyła Sylwia Bomba

Co jeszcze zdradziła nam na ten temat Sylwia Bomba? Zobaczcie nasze wideo powyżej, aby dowiedzieć się szczegółów!

